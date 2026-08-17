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Amarini Villatoro advierte a Cartaginés antes de jugarse la vida en duelo contra Verdes de Belice

Cartaginés se mide al Verdes de Belice este martes en el Fello Meza

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Por Eduardo Rodríguez

El Club Sport Cartaginés tiene una auténtica final este martes por la noche cuando se mida a Verdes de Belice por la Copa Centroamericana.

El entrenador brumoso, Amarini Villatoro, dejó clara la gran exigencia que tiene el conjunto blanquiazul de cara a este duelo contra el cuadro beliceño para las aspiraciones de avanzar a los cuartos de final.

15/08/2026, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 4 del torneo de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Villatoro asegura no tener margen de error para este martes. (Jose Cordero/José Cordero)

“La mentalidad es la misma, tratar de sumar y con la obligación de ganar. Los resultados de visita no son lo mejor ni lo peor, pero el valor de ese resultado va a depender de hacer bien las cosas en casa; ya no hay margen de error y tenemos que ganar bien, y el grupo lo sabe”, dijo el entrenador chapín del Cartaginés.

Los brumosos perdieron frente a Saprissa en Tibás, después de un juego en el que el técnico fue cuestionado por la cantidad de variantes en la alineación estelar y por eso habló de la rotación.

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“Si pueden existir cambios en la alineación o no, el grupo cada vez más se va uniendo en la competitividad de ambos torneos”, mencionó.

“Yo creo que un equipo que aspira a ser campeón y a lo más alto no puede depender de un solo 11. Creo que un equipo debe tener unos 17 jugadores, entre titulares y rotaciones, y creo que vamos por un buen camino con la confianza para el plantel”, apuntó el timonel de Cartago.

Joaquín Alonso Hernández Claudio Montero Cartaginés Torneo Apertura 2026 15 de agosto del 2026 Facebook Cartaginés
Amarini buscará un triunfo para luchar por avanzar a cuartos de final (Facebook Cartaginés/La Nación)

Pese a las críticas por las mencionadas rotaciones, el entrenador salió satisfecho con lo competitivo que fue Cartaginés en la Cueva.

“Nosotros respetamos a todos los rivales; Saprissa tiene un buen equipo y jugamos contra lo mejor que ellos tenían. Creo que uno no fue menos que ellos. Con la repetición del partido, creo que hicimos un buen juego y no merecíamos perder; nos deja muchas cosas positivas”, acotó Amarini en la conferencia de prensa previa al duelo contra el conjunto de Belice de este martes a las 7 de la noche en el Fello Meza.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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