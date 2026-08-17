Amarini Villatoro advierte a Cartaginés antes de jugarse la vida en duelo contra Verdes de Belice

El Club Sport Cartaginés tiene una auténtica final este martes por la noche cuando se mida a Verdes de Belice por la Copa Centroamericana.

El entrenador brumoso, Amarini Villatoro, dejó clara la gran exigencia que tiene el conjunto blanquiazul de cara a este duelo contra el cuadro beliceño para las aspiraciones de avanzar a los cuartos de final.

Villatoro asegura no tener margen de error para este martes. (Jose Cordero/José Cordero)

“La mentalidad es la misma, tratar de sumar y con la obligación de ganar. Los resultados de visita no son lo mejor ni lo peor, pero el valor de ese resultado va a depender de hacer bien las cosas en casa; ya no hay margen de error y tenemos que ganar bien, y el grupo lo sabe”, dijo el entrenador chapín del Cartaginés.

Los brumosos perdieron frente a Saprissa en Tibás, después de un juego en el que el técnico fue cuestionado por la cantidad de variantes en la alineación estelar y por eso habló de la rotación.

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“Si pueden existir cambios en la alineación o no, el grupo cada vez más se va uniendo en la competitividad de ambos torneos”, mencionó.

“Yo creo que un equipo que aspira a ser campeón y a lo más alto no puede depender de un solo 11. Creo que un equipo debe tener unos 17 jugadores, entre titulares y rotaciones, y creo que vamos por un buen camino con la confianza para el plantel”, apuntó el timonel de Cartago.

Amarini buscará un triunfo para luchar por avanzar a cuartos de final (Facebook Cartaginés/La Nación)

Pese a las críticas por las mencionadas rotaciones, el entrenador salió satisfecho con lo competitivo que fue Cartaginés en la Cueva.

“Nosotros respetamos a todos los rivales; Saprissa tiene un buen equipo y jugamos contra lo mejor que ellos tenían. Creo que uno no fue menos que ellos. Con la repetición del partido, creo que hicimos un buen juego y no merecíamos perder; nos deja muchas cosas positivas”, acotó Amarini en la conferencia de prensa previa al duelo contra el conjunto de Belice de este martes a las 7 de la noche en el Fello Meza.