Amarini Villatoro asumió la culpa, pero lanzó fuerte mensaje al camerino del Cartaginés

Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés, reconoció que perdieron la serie ante Herediano por detalles que les costaron la clasificación.

El guatemalteco felicitó al Herediano por avanzar a la fase final y destacó que poco a poco, van aprendiendo a conocer a su equipo.

“Primero, felicitar al rival, al Herediano, por su pase a la final; es meritorio, fue el equipo más regular y eso al final le hace justicia.

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“También hay que saber perder, hoy nos tocó perder, luchamos con nuestras armas”, afirmó.

Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés lamentó que su equipo perdiera la semifinal ante Herediano, por detalles claves. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Trabajo en estos meses

“Estos meses me han dejado el conocimiento sobre el plantel; venimos y nos adaptamos a lo que estaba establecido, fuimos conociendo el plantel, adaptándonos a él.

“Por momentos no nos alcanzó, perdemos por detalles de calidad que debemos tener en ciertos momentos dentro de la cancha, que pesan en el partido”, comentó.

Villatoro fue consciente de que el equipo brumoso luchó hasta el final para intentar dejarse la serie, pero les faltó.

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“El fútbol ha cambiado mucho, evoluciona constantemente; el fútbol moderno es mucho más táctico y nos pasa factura la toma de decisiones.

“El equipo luchó hasta el último momento y en estas series es imperdonable no marcar en casa”, dijo.

09/05/2026 Heredia,Santa Barbara, Semifinales partido de vuelta, Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Molestia

Amarino se mostró molesto por no lograr el objetivo.

“Duele mucho que te ganen de esta manera; en el camerino tenemos que ver qué mostramos de manera distinta, la finalización de las opciones que podamos mostrar.

“Acá, estamos en una situación, donde, por este tipo de situaciones, hay que asumir, exigir, a como nos exigen a nosotros, exigir a los futbolistas en todo sentido, en lo profesional, el cuido y dentro de la cancha.

“Me gusta pelear títulos, no estoy conforme, estoy dolido, porque la institución que represento debe pelear títulos; mientras esté en Cartago, este equipo va a competir”.