Amarini Villatoro cree tener la clave para enfrentar a los equipos tradicionales y advirtió a Herediano

Amarini Villatoro y Cartaginés se juegan el primer lugar este sábado en Heredia

Por Eduardo Rodríguez

Cartaginés y Herediano llegan líderes a esta jornada en la que se disputará dicha punta en el Carlos Alvarado, algo que Amarini Villatoro ve como importante pero no trascendental.

“Es un partido complicado, importante, dos equipos que hemos hecho similares las cosas; creo que llegamos en buen momento, un 70 % del plantel no participó en Copa. Es una semana importante, hay que ir partido a partido, sabemos lo que está en juego con el liderato, tal vez no define ya la gran final, pero sí puede ser un paso”, mencionó.

Acerca de mantener la buena racha ante los clubes grandes, Villatoro fue enfático en su postura.

“Contra la Liga lo hicimos muy bien, contra Saprissa también y sería importante mantener ese saldo positivo ante los equipos tradicionales, cerrando ya contra Heredia”, dijo.

El técnico guatemalteco habló sobre lo que viene seguido a este clásico provincial por el tema internacional en Concacaf.

“Yo soy mucho de mantener un once base con una o dos variantes, el equipo está preparado para eso, el equipo va para una racha de siete partidos consecutivos ahora hay que ir partido a partido, hay que ver rendimientos y resultados, y trataré de tener un cuadro base, ya con la recuperación de jugadores importantes más el ritmo de los extranjeros que les ha costado pero ahí van, yo creo que apostaremos por una base, una buena recuperación, la estrategia se va a basar en videos y analisis del rival también en videos”, acotó.

