Amarini Villatoro cree tener la clave para enfrentar a los equipos tradicionales y advirtió a Herediano

Cartaginés y Herediano llegan líderes a esta jornada en la que se disputará dicha punta en el Carlos Alvarado, algo que Amarini Villatoro ve como importante pero no trascendental.

“Es un partido complicado, importante, dos equipos que hemos hecho similares las cosas; creo que llegamos en buen momento, un 70 % del plantel no participó en Copa. Es una semana importante, hay que ir partido a partido, sabemos lo que está en juego con el liderato, tal vez no define ya la gran final, pero sí puede ser un paso”, mencionó.

Cartaginés no ha perdido contra ninguno de los grandes hasta el momento (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Acerca de mantener la buena racha ante los clubes grandes, Villatoro fue enfático en su postura.

“Contra la Liga lo hicimos muy bien, contra Saprissa también y sería importante mantener ese saldo positivo ante los equipos tradicionales, cerrando ya contra Heredia”, dijo.

LEA MÁS: Rolando Fonseca deja claro lo que debería hacer Alajuelense con Joel Campbell y su renovación

El técnico guatemalteco habló sobre lo que viene seguido a este clásico provincial por el tema internacional en Concacaf.

Amarini Villatoro y Cartaginés llegan en la cima junto con Herediano (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo soy mucho de mantener un once base con una o dos variantes, el equipo está preparado para eso, el equipo va para una racha de siete partidos consecutivos ahora hay que ir partido a partido, hay que ver rendimientos y resultados, y trataré de tener un cuadro base, ya con la recuperación de jugadores importantes más el ritmo de los extranjeros que les ha costado pero ahí van, yo creo que apostaremos por una base, una buena recuperación, la estrategia se va a basar en videos y analisis del rival también en videos”, acotó.