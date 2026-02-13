Rolando Fonseca deja claro lo que debería hacer Alajuelense con Joel Campbell y su renovación

Joel Campbell está próximo a acabar contrato con Alajuelense y su rendimiento en este semestre no acaba de convencer a muchos, es por esto que Rolando Fonseca dejó clara su postura de lo que debería hacer la Liga con el ahora 10 erizo.

Rolando Fonseca dejó clara su postura sobre la renovación de Joel Campbell con Alajuelense (JOHN DURAN)

“No soy el gerente deportivo, pero por lo que ha mostrado, no lo renovaría. Por imagen, para mantenerlo ahí, para que no me critiquen del fichaje negativo que contraté, lo puedo mantener, pero cada vez que usted mantenga a Joel Campbell ahí, le trae una dificultad y muy grande”, señaló Rolo en Telenoticias.

“Le trae una incomodidad a los que están ahí, es simple, ese es el compañero que cobra, pero yo soy el que juega, pero no cobro lo que él cobra, entonces eso incomoda, es un manejo de egos y no es fácil mantener 25 cabezas en ese sentido. Si Joel no cambia en las próximas fechas, creo que no va a estar renovado”, afirmó Fonseca.