Amarini Villatoro revela qué piensa de Hernán Medford antes del duelo entre Saprissa y Cartaginés

El Club Sport Cartaginés tiene una gran prueba este sábado a las 8 de la noche cuando visite el estadio Ricardo Saprissa para enfrentarse a un Monstruo que viene enrachado de victorias por el certamen nacional y la Copa Centroamericana.

Este viernes, en la previa del duelo entre blanquiazules y morados, el timonel guatemalteco respondió consultas acerca de este choque, en el que los de la Vieja Metrópoli llegan después de un sufrido empate en Honduras ante el Motagua por la Copa Centroamericana a un gol.

Villatoro confía en pelear por el gane en Tibás (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Creo que he aprendido que las excusas no sirven en este caso, tenemos un plantel amplio, pese a las bajas por las lesiones, no solo para cumplir con el compromiso, sino que también para luchar por este y no quedarnos rezagados en la lucha por ese primer lugar y entrar dentro de los cuatro primeros lugares”.

“Hay que ser competitivos siempre en cada juego, no es excusa, el equipo está muy motivado de jugar este tipo de partidos contra un rival que llega muy bien y que va en primer lugar con un gran arranque; somos conscientes de lo complicado que va a ser”, dijo Villatoro.

Sobre este duelo tan cercano al encuentro trascendental de la Copa Centroamericana ante Verdes el martes, esto dice Amarini.

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“Tenemos que pensar también en el partido del martes, ya que es un juego definitivo para nuestras aspiraciones. Los resultados que sacamos afuera van a depender de lo que hagamos el martes; ya no hay margen de error, tenemos que puntuar de tres, entonces tenemos que dosificar al plantel para ese encuentro, tenerlo bien y, como lo dije, acá es que cada jugador asuma la responsabilidad de sentirse importante y todo eso lo vamos a tratar.

“El equipo se va acostumbrando a que estamos en dos torneos, tanto en lo nacional como lo internacional; eso también les da cierto grado de experiencia a nuestros jugadores”, expresó Amarini.

El entrenador guatemalteco expresó su agradecimiento por unos elogios que le dedicó Medford, en los que lo calificó como el mejor entrenador de Guatemala.

Cartago viene de empatar en Honduras (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

“Qué eso venga de Hernán, por que lo que ha sido, no solo en Costa Rica, sino a nivel Concacaf como entrenador y jugador es bueno. Él es un ganador; la admiración es mutua, es un técnico que ha ganado mucho, ha ganado acá, en Guatemala, en Honduras; hay que agradecerle sus palabras y lo que me responsabiliza para seguir haciendo las cosas bien”, respondió el técnico de los blanquiazules.

Cartago llega a este duelo ante los morados tras dos empates en la Copa Centroamericana como visitantes, además de una derrota y dos triunfos en el Apertura 2026, contra Inter San Carlos y Sporting, por lo que, en caso de que salgan airosos de la Cueva con una victoria, podrían cazar al Monstruo en el primer puesto.