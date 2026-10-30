Analista arbitral le responde a prensa hondureña que asegura a Motagua le robaron un penal

En Honduras fueron muy duros con el árbitro estadounidense Guido Gonzales por no pitar lo que consideraban un penal. (John Durán/John Durán)

En Honduras armaron una gran polémica luego del encuentro de este jueves entre Alajuelense y Motagua, pues aseguran que al cuadro catracho le robaron un penal.

En aquella nación señalan que una mano de Alexis Gamboa durante el segundo tiempo debió irse al manchón blanco, pues se nota con claridad que el balón dio en la extremidad del jugador manudo.

En Costa Rica, la jugada pasó más desapercibida, pues se interpreta que es una mano natural que además viene de un rebote, por lo que Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, nos sacó de dudas al respecto.

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“Sí fue mano, pero es una mano natural, no hay movimiento de manos al balón; así de fácil, balón pega en la mano, por eso no es sancionable como penal”, opinó.

El analista es claro en el concepto de la regla de que no toda mano de un defensor en el área es penal, sino que depende de la intencionalidad, lo que despeja las dudas.

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