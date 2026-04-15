Andrés Carevic está a un paso de un logro histórico que solo tres técnicos han conseguido

Andrés Carevic podría hacer historia este miércoles en caso de que el Sporting derrote a Saprissa en la gran final del Torneo de Copa que se jugará en Liberia.

Andrés Carevic va por el título de copa ante Saprissa. (albert /Albert Marín)

Andrés Carevic podría lograr un récord único

El entrenador argentino no solamente les daría a los albinegros su primer título a nivel masculino en primera división, sino que sería su segundo trofeo copero.

Si el che alza el cetro, entraría a un selecto grupo histórico, en el que solo hay tres entrenadores que han ganado el torneo de Copa con dos equipos diferentes.

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El selecto grupo al que apunta Carevic en Costa Rica

Según los datos del periodista Gerardo Coto Cover, los únicos en lograrlo hasta el momento son Alfredo “Chato” Piedra con Saprissa y Barrio México; Juan José Gámez con la Liga y Cartaginés y Alexandre Guimaraes con Belén FC y Alajuelense.

De lograrlo, Carevic, además, sería el primer entrenador extranjero en conseguirlo, un detalle que elevaría aún más su logro en el fútbol costarricense.

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Carevic prioriza el equipo sobre lo individual antes de la final

Pero fiel a su estilo, Carevic afirma que pone lo grupal siempre por encima de lo individual.

“Siempre hablo poco de mi persona, mi obligación es responder al club en el que trabajo y si se da (el título) sería excelente, no por entrar en una lista, sino porque para la institución sería histórico ganar un torneo de Copa. Valoro más la institución que a mi persona en los logros.

“Uno disfruta el fútbol a su manera, pero creo que lo más importante y que siempre estará delante es la institución; por eso repito, me alegraría más por la institución que tiene un gran proyecto y está haciendo un gran esfuerzo para ser competitivo”, destacó.

El antecedente: Carevic ya sabe lo que es ganarle la Copa a Saprissa

Carevic ganó el torneo de Copa con Alajuelense en el 2024, en una final ante Saprissa precisamente.