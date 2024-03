Andrés Carevic se despide de Alajuelense: “Lo he dado todo y cuando digo todo, es todo”

Liga Deportiva Alajuelense comunicó la salida de Andrés Carevic poco después de que el equipo regresó de Estados Unidos el jueves por la noche. (Prensa Alajuelense)

El técnico argentino Andrés Carevic se despidió con un mensaje, en sus redes sociales, de la afición y de Liga Deportiva Alajuelense, tras ser despedido del equipo manudo este jueves por la noche.

El entrenador empezó diciendo que llevará al club rojinegro en su corazón por el resto de su vida y después aclaró que lo dio todo mientras estuvo al mando del equipo.

“Primeramente, quiero brindar mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los que forman parte de este club, directivos, personal administrativo, trabajadores del CAR, afición, staff y, en especial, a los jugadores, que en este camino hemos compartido momentos de felicidad y crecimiento.

“Me he vaciado, lo he dado todo y cuando digo todo, es todo lo que ha estado a mi alcance. Estaré orgulloso y con la frente en alto de no haber ahorrado ni una sola gota de sudor y esfuerzo para que las cosas salieran mejor”, publicó.

Además, señaló que su mayor deseo es que la “Liga se una” y que todos apoyen por igual para que los objetivos “puedan alcanzarse”.

La salida del timonel manudo se dio después de la llegada del equipo al país tras ir la goleada 4-0 ante New England Revolution en la Copa de Campeones de Concacaf.

A su llegada al aeropuerto la noche del jueves, los aficionados liguistas pidieron a gritos la salida de Carevic, algo que les cumplieron poco tiempo después.