Andrés Carevic sorprendió al hablar de una persona que nunca menciona: “Debo agradecerle públicamente”

Andrés Carevic, técnico del Sporting FC, reconoce que asumió un reto importante, al dirigir al equipo albinegro, que en el semestre pasado estuvo en los últimos lugares de la tabla.

El argentino comentó que el día a día será clave para el desarrollo del equipo griego y comentó cómo conseguir los objetivos que se propuso en la temporada.

“Estamos armando un equipo competitivo y estamos trabajando en marcha forzada, porque hay poco tiempo en esta época siempre y el primer partido (contra Herediano, miércoles a las 8 p. m.) será muy importante.

Andrés Carevic (derecha) y Mauricio Montero compartieron el viernes anterior, en el Media Day de Unafut. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No me gusta hablar más allá, sino desde partido a partido, sabemos la que situación que estamos, pero bueno, nuestro objetivo también es pelear arriba, respetando a todo el mundo, trabajando fuerte, esforzándonos para poder que el equipo pueda jugar bien y ganar”, manifestó.

A la distancia

El timonel añadió que siguen valorando opciones para reforzar al equipo albinegro.

“Estamos valorando opciones, siempre que le convengan al club y sean importantes. Sabe que yo soy muy puntual, no traigo un jugador por traer, estamos en ese proceso y estamos valorando también ver si nos podemos reforzar un poco en la ofensiva, si hay algún jugador que se adapte a las condiciones que tenemos y pueda llegar y será bienvenido seguramente”, destacó.

Sporting debutará en el estadio Puente Piedra, el miércoles, a las 8 p.m. ante Herediano. Foto: prensa SFC. (Grecia Deportes/Grecia Deportes)

Carevic también se abrió en la parte personal y comentó que cuenta con el apoyo de su familia en esta nueva etapa de su vida, aunque su esposa Wendy Potey y sus hijos Santiago, Esteban y Bastian están en otro país.

“Es difícil porque están en México y la verdad le quiero agradecer muchísimo a mi esposa, porque hace un esfuerzo muy grande, apoyando a nuestros hijos que están jugando en Pachuca y valoro mucho eso de mi esposa.

Sporting FC enfrentará a Herediano, este miércoles, a las 8 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Allá es madre y me parece que debo agradecerle públicamente porque lo que está haciendo es extraordinario. Ahora que terminamos el torneo con Cartago me fui para México para disfrutar de las fiestas con mi familia y pese a la distancia están pendientes de mí y me apoyan”, destacó.