Andrey Amador y sus primeras palabras tras el accidente que sufrió el Parrita

El ciclista costarricense Andrey Amador habló por primera vez luego del accidente que sufrió en playa Bejuco de Parrita.

Lo hizo desde una camilla del hospital privado Cima, este domingo 1 de marzo, minutos después de las 12:30 p. m.

“Estamos muy agradecidos a todos por las preocupaciones, por las buenas vibras, aquí estamos recuperándonos, así que espero que podamos volver lo antes posible”, agregó Amador.

También señaló que agradecía por siempre tener comida y recibir buenas atenciones.

“Qué mejor que recuperarse con buena comida, cada vez que uno se levanta o lo levantan porque llegó la comidita o un tecito, o café. Así que pura vida, gracias a Dios por los buenos deseos y nos vamos a volver a ver lo antes posible en la calle, pura vida”, expresó el deportista.

El accidente lo sufrió la mañana del viernes 20 de febrero. Fue trasladado al hospital Calderón Guardia, en San José, donde estuvo internado y luego lo pasaron al Cima.