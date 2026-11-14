Ante fallida convocatoria de Kendall Waston, Fedefútbol llamó a tres jugadores, pero tampoco pudieron viajar

La Federación Costarricense de Fútbol informó lo que pasará con el sustituto de Alexis Gamboa luego de la lesión de rodilla que sufrió ante Ecuador y la negativa de Kendall Waston por un proceso de recuperación el cual Saprissa les comunicó.

La Fedefútbol reveló que hizo las gestiones para llevar a los jugadores del Cartaginés Luis Flores y Geancarlo Castro, también convocaron a Alberth Barahona de Saprissa.

No habrá sustituto para Gamboa de cara al juego ante Argentina. (Prensa FCRF/Cortesía)

“Se realizaron gestiones para contactar a los clubes de los jugadores Luis Flores, Albert Barahona y Geancarlo Castro, quienes, por diferentes motivos, no podían trasladarse el día de hoy (sábado)” informó la Federación.

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Ante este panorama, la Fedefútbol dijo que no habrá relevo para Gamboa luego de la dura lesión que vivió en Ecuador.

“Tomando en cuenta la cercanía del próximo compromiso, el cuerpo técnico de la Selección Nacional decidió no convocar a ningún jugador adicional para el partido amistoso ante Argentina, programado para el próximo martes 17 de noviembre en Córdoba”, explicó la Fedefútbol.