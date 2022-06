Anthony Contreras, de chiquillo travieso a imagen de una fundación que llenó su vida de esperanza

Anthony Contreras vivió un día lleno de emociones este miércoles. (JOHN DURAN)

Anthony Contreras recuerda como si fuera ayer cuando andaba corriendo por los pasillos de la fundación Centro Esperanza en Pavas, un proyecto de bien social, que tiene como objetivo ayudar a niños y familias de bajos recursos.

Junto a su hermano Rubén, cuatro años mayor que él, más de un vidrio de la fundación quebraron por andar jugando bola, tortas por las que jalaban corriendo soplados, pero al día siguiente sabían que el Centro Esperanza estaba allí para ellos.

En aquel sitio Anthony Daniel, nombre completo del delantero del Herediano, cultivó la esperanza de ser futbolista y tener un futuro alejado de los vicios y los problemas que hay barrios como el suyo.

Este miércoles Contreras no podía ni siquiera explicar con claridad que significa para él ser la cara de un lugar al que llegó desde que era un recién nacido y demostrar lo que las personas de su comunidad pueden alcanzar y a eso súmele que la marca Don Pedro lo fichó por un año para que sea su imagen.

“Tal vez no sé cómo explicarlo, no tengo las palabras con qué decirlo, pero es que de verdad estoy muy contento, son cosas que no me esperaba jamás, lo de ser la imagen de Don Pedro, es algo que me deja muy satisfecho. Me llena mucho, son muchos sentimientos los que uno tiene.

“Centro de Esperanza ha significado mucho para mi familia, en mi caso yo desde que nací estoy ahí, desde que tengo memoria, mi hermano ya estaba ahí desde antes, nosotros crecimos ahí tanto espiritualmente como personas y en mi caso que me ayudaron siempre futbolísticamente”, comentó.

Las anécdotas en el Centro son muchas, según contó y se le dibujaba una sonrisa recordando alguna torta.

“Me hablaban porque tal vez era muy travieso, muy inquieto, el pastor, que se llama don Rodrigo, y la pastora, doña Vicky, que ya no están allí, ellos lidiaban conmigo porque pasaba haciendo destrozos, me acuerdo que una vez rompí una ventana con la bola por estar jugando, pero por dicha tenían la paciencia de ayudarme, son las cosas que me guardo para tenerlas en mi memoria por todo lo que pasé allí”, relató.

“Es muy bonito, nosotros de niños nunca imaginamos esto, la verdad una alegría muy grande, porque sí nos jalamos más de una torta allí en la que teníamos que salir corriendo, nosotros andábamos con la bola en todo lado”, comentó por su lado Rubén.

Don Anthony Contreras y doña Mildred Enríquez están más que orgulloso de lo que ha logrado su hijo estos meses. (JOHN DURAN)

Ejemplo

Mediante su ejemplo, Tony quiere inspirar a otros y mostrar que sí se puede prosperar, pues él conoce las broncas de su barrio desde el lado de la experiencia.

“Me gustaría motivarlos a ellos, a la comunicad de Pavas, yo he crecido ahí y sé toda la problemática que hay, jóvenes con mucho talento que se han perdido, me encantaría dar charlas, hablarles de lo que pueden lograr, igual cuando me topo gente lo hago por mi cuenta, yo sé que ellos tal vez lo ven diferente a uno, puedo ser un buen ejemplo.

“Cada persona puede escribir su propia historia, puede haber alguien llamado José y él puede ser un gran José de grande si se lo propone, sabiendo que hay lugares conflictivos mis papás me ayudaron a salir adelante, pero también fue una decisión mía estar lejos de las cosas que pasaban alrededor, uno ve de todo, pero he tenido, no sé si la madurez de poder tomar buenas decisiones”, dijo.

El sacrificio y lucha ha sido sin duda el motor para la carrera de todo un pulseador, un muchacho que con humildad y ganas se ha ido ganando el corazón de la gente y con fútbol posiblemente un lugar en Catar 2022.