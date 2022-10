Anthony Contreras se confesó con FIFA: “Mi sueño es ser campeón del mundo”

Anthony Contreras demostró ser punto alto en la Selección. Foto: Federación de Corea del Sur

El delantero del Club Sport Herediano, Anthony Contreras, contó cómo se inició en el camino del fútbol y lo duro que fue para él lograr que le dieran pelota en un club de primera división.

El jugador paveño, quien se está preparando para la semifinal de ida contra Puntarenas F.C. este domingo, en el Lito Pérez, a las 3 p.m. conversó largo y tendido con FIFA.

En un artículo titulado “Anthony Contreras, el goleador que Costa Rica no esperaba”, la organización que regula el fútbol mundial reseña su camino en la última eliminatoria mundialista.

“Por entonces era pura calle, puro barrio. Jugaba por jugar, porque me gustaba. La cancha en la que crecí la llamábamos ‘la Pelona’ porque, obviamente, estaba pelada y era pura tierra. Pero sabíamos que íbamos ahí y nos divertíamos al máximo, pese a las condiciones de la cancha”, cita el artículo.

A Anthony Contreras y a su papá los sorprenden con gran noticia este miércoles

Parte de lo que se reseña en la nota fue la negativa de los equipos grandes como Saprissa y Alajuelense para fichar sus servicios.

“A mí me costó desde el principio. Pero hubo un último cartucho que fue el Herediano. Después de cada rechazo llegaba la desmotivación, pensaba que no lo iba a lograr. Era el último cartucho porque me habían dicho que intentáramos en ese lugar. Por suerte fui aceptado, sino hoy estaría haciendo otra cosa”, afirmó.

El ojo de Suárez

En el artículo también se cuenta la confianza que depositó en el muchacho, el técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, para reforzar la ofensiva de la Tricolor en la eliminatoria hacia Qatar.

“Me tomó a mí hasta por sorpresa”, confesó Contreras: “Recuerdo que me dijo que hiciera lo que hacía en el club, que le había gustado lo que hacía en Guanacasteca. Soy un delantero muy necio, muy ‘correlón’, que le gusta estar siempre atrás de la pelota, mordiendo a los centrales. Me gustan mucho las diagonales, busco espacios dentro de la cancha y también me gusta tener la pelota”.

Herediano fue el equipo que le abrió las puertas a Contreras. Prensa CSH. (CSH)

El debut

Costa Rica hará su debut mundialista el próximo 23 de noviembre ante la poderosa España y, salvo una decisión impensada, Anthony Contreras sería titular.

Su producción será fundamental para el futuro del joven delantero de 22 años, quien decidió rechazar una serie de ofertas provenientes del extranjero y apostó por marcharse después de la cita planetaria.

Novia de Anthony Contreras recibió el mejor regalo de cumpleaños

La exposición podría aumentar sus posibilidades: “Nos pusimos de acuerdo con mi representante y el club. Yo quería irme, pero optamos por esperar al Mundial, a ver si salía una oferta mejor. Las que salieron eran buenísimas, me hubiera encantado, pero tomé esta decisión. Es un riesgo, que puede ser bueno o malo, pero decidí tomarlo en busca de una mejor oferta”.

El sueño se convirtió en obsesión, una que comparte con Suárez y todos sus compañeros: “Estamos todos en una misma sintonía. Estamos súper conectados, somos una gran familia, podemos hacer una excelente Copa Mundial y mi sueño es ser campeón del mundo”.