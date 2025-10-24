Deportes

Antony Ylano, joven promesa del fútbol brasileño, perdió la vida en choque contra una vaca

El joven futbolista tenía 20 años y era considerado una de las promesas del fútbol

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El joven futbolista Antony Ylano, de 20 años, perdió la vida tras un accidente de moto en Brasil.

El delantero pertenecía al Piauí Esporte Clube y era considerado una de las grandes promesas del fútbol brasileño.

Trágico accidente con una vaca

Según medios internacionales, Ylano intentó esquivar a varios animales en la carretera, pero terminó impactando contra una vaca y falleció en el lugar debido a las graves heridas.

Antony Ylano falleció a los 20 años.
Antony Ylano falleció a los 20 años. (La Vanguardia/Captura)

Carrera prometedora y logros

El jugador destacó en las categorías juveniles del Fluminense Esporte Clube y la Associação Atlética de Altos y se estaba preparando para disputar la Copa do Brasil Sub-20 con el Piauí EC.

El Piauí Esporte Clube expresó su profundo pesar y recordó su disciplina, talento y compromiso dentro y fuera de la cancha.

