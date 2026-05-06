Aquí está el audio que Josué Quesada le dijo al representante de José Saturnino Cardozo que no existía

Un comentario de los periodistas Josué Quesada y Andrés González, en el programa “Teletica Deportes Radio” de este miércoles provocó la furia de Luis García, representante de José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia.

El agente trató de mentirosos a los comunicadores, porque según él, dijeron que el entrenador paraguayo ya tenía una oferta formal de la Liga Deportiva Alajuelense y que estaría en la Copa del Mundo de Norteamérica, por lo que no estaría en Costa Rica por un espacio de 45 días.

“Hay que revisar, y está grabado, porque ustedes dijeron que ya pusieron dinero y es mentira. Es normal en el periodismo respetar las fuentes, pero que una televisora o una agencia que pertenece al equipo que va a jugar contra Liberia lo quiera desestabilizar”, dijo García, lo que alteró los ánimos de Josué.

Josué Quesada y Andrés González vivieron momentos tensos con Luis García, representante de José Saturnino Cardozo. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

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“Cuánto dinero dijimos. Dijimos que si Liberia quisiera ofertar liberia no podría pagar, pero esto es lo más poco serio que he visto en el periodismo deportivo.

“Te escuché en la mañana en Columbia, pero acá entraste con los tacos de frente y diciendo que todo lo que estamos diciendo montaje para desestabilizar a Liberia”, aseguró Josué.

Pero, lo cierto es que, minutos antes de la intervención del agente, Quesada confirmó que los rojinegros están negociando con el paraguayo y Andrés González aseguró que la LDA ya había ofrecido un dinerito por Cardozo.

Las palabras de Josué Quesada

“Qué complicado estar en medio de una eliminatoria directa contra el Deportivo Saprissa, tener que ir a cerrar a Tibás y al mismo tiempo estar negociando con la Liga.

“Su representante le aconseja quedarse en Liberia, él le dijo: si yo puedo recomendarle algo, ese es su lugar en el mundo.

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Este fue el comentario que hizo explotar al representante de José Saturnino Cardozo

“Pero yo me iría a la Liga, mi cuerpo estaría en Liberia, pero mi cabeza estaría en Alajuela”.

La información de Andrés González

Andrés González aseguró:

“La Liga ya ofreció por José Saturnino Cardozo un dinero y la respuesta fue que todavía no, le dijo José Saturnino Cardozo, pero el tema es que la Liga busca un técnico que se le va a ir si lo firma, 45 días, 40 días, porque va a estar en la Copa del Mundo

“¿Está en los planes de la Liga Deportiva Alajuelense firmar a un técnico que tenga esa condición, que se va a ir a la Copa del Mundo y va a regresar al país faltando 10 días para el arranque del próximo campeonato?“.