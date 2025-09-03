Árbitra explulsó a jugador y este le pegó una cachetada (Video)

La árbitra Vanessa Ceballos fue agredida en Colombia por un futbolista. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Una insólita situación se dio en el fútbol colombiano luego de la agresión que sufrió la árbitra Vanessa Ceballos luego de expulsar a un futbolista en un partido de la categoría C1 correspondiente a la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol).

Las imágenes generaron mucho repudio y molestia tanto en Colombia como en el extranjero, ya que se ve como la silbatera se acerca a uno de los banquillos a expulsar a un futbolista y tras hacerlo, este la encara y le mete una cachetada sin pensarlo dos veces.

SE SALIÓ DE LA ROPA

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, "tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión". Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa — Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025

Tras la cobarde acción, la réferi se molesta muchísimo al punto que se le fue encima al jugador para devolverle la agresión, pero fue contenida por otros involucrados en el juego para evitarlo y el futbolista fue sacado entre empujones y muchos reproches.

La mejenga corresponde la Liga de Fútbol de Magdalena, en Aracataca, Colombia. El agresor solo es identificado como “Bolivar” en el video que se viralizó con mucha rapidez.

La árbitra Vanessa Ceballos tuvo que ser contenida tras ser agredida por un futbolista en Colombia. (Captura pantalla/Captura pantalla)

En redes sociales muchos condenan la acción por la forma cobarde en la que el hombre dirigió su ataque ante la réferi.