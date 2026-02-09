Deportes

Árbitro Pascal Kaiser denuncia brutal agresión en su hogar tras proponerle matrimonio a su pareja

El árbitro le realizó una propuesta matrimonial a su pareja en el estadio

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El árbitro amateur Pascal Kaiser se convirtió en noticia hace menos de una semana tras pedirle matrimonio a su pareja, Moritz, durante un partido entre Colonia y Wolfsburgo por la Bundesliga, un gesto que tuvo amplia repercusión mediática.

Denuncia por agresión

De acuerdo con reportes de medios internacionales, días después de ese hecho público, tres hombres ingresaron a la vivienda de Kaiser y lo golpearon violentamente.

El árbitro aseguró que el ataque estaría vinculado con el momento vivido en el estadio y lo calificó como un acto homofóbico.

Pascal Kaiser
Pascal Kaiser le pidió matrimonio a su pareja hace unos días. (Diario Ole/Instagram)

Investigación en curso

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho. El caso ha generado numerosas reacciones y comentarios entre los internautas, quienes están indignados por la denuncia que realizó el silbatero.

Este fue el video compartido por Diario Ole donde Pascal propone matrimonio.
