Árbitro Pascal Kaiser denuncia brutal agresión en su hogar tras proponerle matrimonio a su pareja

El árbitro amateur Pascal Kaiser se convirtió en noticia hace menos de una semana tras pedirle matrimonio a su pareja, Moritz, durante un partido entre Colonia y Wolfsburgo por la Bundesliga, un gesto que tuvo amplia repercusión mediática.

Denuncia por agresión

De acuerdo con reportes de medios internacionales, días después de ese hecho público, tres hombres ingresaron a la vivienda de Kaiser y lo golpearon violentamente.

El árbitro aseguró que el ataque estaría vinculado con el momento vivido en el estadio y lo calificó como un acto homofóbico.

Pascal Kaiser le pidió matrimonio a su pareja hace unos días. (Diario Ole/Instagram)

Investigación en curso

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho. El caso ha generado numerosas reacciones y comentarios entre los internautas, quienes están indignados por la denuncia que realizó el silbatero.