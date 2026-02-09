Keylor Navas sale en lista de los 100 mejores jugadores del siglo XXI y está en sorprendente posición

Canal Plus, de la televisión francesa y uno de los más reconocidos de Europa, realizó una lista con los mejores futbolistas del siglo XXI e incluyó a Keylor Navas en una posición que llamó mucho la atención.

Keylor Navas, top 60 del Siglo XXI

Keylor Navas hizo historia en el Real Madrid y con eso se hizo figura mundiial. (Andrea Comas/AP)

Al arquero costarricense le dieron su lugar y aparece en el puesto 58, con lo que quedó arriba de algunas leyendas del fútbol internacional y hasta de ganadores del Balón de Oro.

Figuras históricas por debajo del tico

Figuras como Mohamed Salah, Ángel Di María, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Michael Ballack o Gerard Piqué quedaron por debajo del Halcón.

Dominio en el ranking de arqueros

Otros arqueros como Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak, Dida u Emiliano Martínez también quedaron detrás del Halcón, departamento en el que solo lo superaron las leyendas Manuel Neuer, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Oliver Kahn, Edwin van der Sar y Fabien Barthez.

Por encima de ganadores del Balón de Oro

Además el tico quedó sobre figuras como Rodri, Pavel Nedved u Ousmane Dembélé, ganadores del premio más prestigioso en el balompié, el Balón de Oro.

El top 5 del Siglo XXI

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario y Manuel Neuer, fueron los primeros cinco puestos.

