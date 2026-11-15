Argenis Fernández reveló qué ha sido lo más duro que ha vivido en la cárcel

El exfutbolista costarricense Argenis Fernández, quien cumple una condena de cuatro años de prisión por sostener relaciones sexuales con una persona menor de edad, habló sobre cómo han sido sus primeros meses en la cárcel y lo más duro de enfrentar este proceso.

El Correcaminos ingresó a prisión a mediados de agosto, luego de que un tribunal confirmara su condena. Los hechos por los que está recluido se dieron en marzo y diciembre del 2019, contra una joven que en ese entonces tenía 15 años.

El exdelantero afirmó que un mensaje de uno de sus hijos lo hizo ponerse a las órdenes de las autoridades.

A mediados de agosto, el exdelantero se puso a las órdenes de las autoridades. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

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“Mi cuerpo está sufriendo”

- ¿Cómo han sido sus primeros meses en prisión?

Difíciles. Mi llegada a este lugar fue bastante difícil porque uno no está preparado para enfrentar una prueba de estas.

Yo estaba dirigiendo a Siquirreña en segunda B de Linafa; nosotros entrenábamos por las noches en Siquirres, normalmente en una cancha y esa noche me cambié con los muchachos, les dije: “Vean, vamos a cambiar de cancha”.

No sé, algo me inquietó y cambiamos; entonces, uno de los compañeros que dirigía otras categorías me dijo: “Lo vinieron a buscar acá del OIJ”. Entonces, ya sabía más o menos por dónde andaba el asunto y ese día por la noche llegué a mi casa, le comenté a mi señora, a mi familia. Y le pedí a Dios, porque sentía mucho miedo de venir a un lugar como estos.

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Mi vida nunca ha sido delictiva, ni de agresiones o de situaciones de las que aquí se viven, por eso tenía mucho temor. Sin embargo, por la mañana me puse a orar y le pedí a Dios una cosa, le dije que si Él no venía conmigo, yo no venía a ningún lugar, que me daba a la fuga.

Y mi hijo mayor me mandó un mensaje. Me dijo: “Papá, yo no quiero un papá al que no pueda ver, quiero un papá que pueda ir a verlo, que pueda saber dónde está”. Y en ese momento, sentí la respuesta de Dios; entonces, ordené algunas cosas de mi casa y le pedí a un amigo que me llevara al OIJ a Guápiles para entregarme.

Y a partir de ahí comenzó el trabajo que Dios me había encomendado. Estaba en la celda con dos personas que estaban muy arrepentidas por lo que habían hecho.

De hecho, estaban llorando porque decían que la familia de ellos vivían de lo que ellos hacían, que era vender droga. Se preguntaban cómo iba a hacer la familia ahora, la mamá, los hijos. Yo me mantenía muy nervioso, pero a la vez tenía una paz interna y esa noche, esos muchachos terminaron doblando las rodillas ante Dios y pidiéndole perdón.

Cuando llegué acá, muchas personas que me conocen por lo que hice en el fútbol me preguntaron qué había hecho, pero no soy de hablar del tema porque no es algo de lo que me sienta orgulloso. Luego, me mandaron al pabellón donde estaba el objetivo que Dios me mandó a cumplir.

Ese día les dije: “Estoy acá porque Dios me ha enviado, tengo una misión que cumplir y obviamente tengo que pagar ante la ley por una falta. Las leyes se hicieron para cumplirse”.