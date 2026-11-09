Así cantó Kristian Mora el gol del Herediano tras los filazos que le mandó Jafet Soto

Kristian Mora narró el juego del Herediano este domingo. (Youtube Somos Fox Costa Rica/Captura de video)

Fox llegó este domingo a transmitir el partido entre Herediano e Inter San Carlos, juego que fue designado para ellos como parte del acuerdo con FUTV y uno de los puntos que llamaba la atención era qué pasaría con sus periodistas.

Kristian Mora estaba en el centro de la atención por sus diferencias con Jafet Soto

El caso más picoso era el del narrador Kristian Mora, quien tiene una mala relación con Jafet Soto, presidente y técnico del cuadro florense, quien le ha tirado diversos filazos en los últimos meses.

La última vez fue el jueves pasado tras el juego contra Saprissa, cuando el rojiamarillo, sin decir nombres, le tiró muy duro “al narrador con apellido de fruta”, de quien dijo que no le gustaba su trabajo y le parecía un gritón.

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Mora, por su parte, ha atacado en diversas ocasiones a Soto y a los florenses con indirectas en sus programas, en los que muestra que la mala sangre es mutua.

Así narró Kristian Mora el gol de Herediano

Ante ese panorama, estaba la duda de cómo narraría Kristian un gol florense tras las palabras de Soto, duda que se resolvió con el tanto de Keynner Brown a los 18 minutos.

Mora aplicó su famoso «Guuuuoooooool», como acostumbra, repitiendo el nombre del jugador y cantándolo como cualquier otro gol común y corriente.

En el segundo tiempo, el Inter San Carlos empató con Randy Vega a los 64 y su narración fue similar. Le dejamos el video y juzgue usted.

Un detalle importante es que Mora no fue al estadio, sino que narró desde el estudio, lo que suelen hacer en algunos partidos.

💚⚽ ¡Cayó el empate Tafa! Randy Vega con un zurdazo desde fuera del área empata el marcador. #FPDenFOX pic.twitter.com/zX8ylEgZeW — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 9, 2026

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