Sergio Ramos transita una etapa de cambios profundos en su vida personal y profesional tras una exitosa trayectoria en clubes como el Real Madrid, Paris Saint-Germain y Sevilla.

El defensor de 40 años, pieza clave en la conquista del primer título mundial de España en el 2010, reside actualmente en su finca La Alegría, un terreno de 44 hectáreas situado en Bollullos de la Mitación, cerca de Sevilla.

Lejos de la rutina competitiva, el exjugador dedica su tiempo a la Yeguada SR4, un proyecto ecuestre que combina una profunda pasión personal con una actividad comercial consolidada.

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Sergio Ramos disfruta de la crianza de cabellos pura raza española. Foto: Instagram Sergio Ramos. (Foto: Instagram Sergio Ramos. /Foto: Instagram Sergio Ramos.)

En una reciente publicación en Instagram, el deportista describió su etapa actual como un momento especial, marcado por los vínculos familiares y el respeto al entorno rural.

“Una de las jornadas más especiales del año: día de herradero en Yeguada SR4. Tradiciones, familia y raíces”, destacó Ramos.

Una propiedad de ostentación

La hacienda de Ramos funciona como un refugio privado de lujo. La lugar cuenta con una vivienda principal de 12.000 metros cuadrados diseñada al estilo de los cortijos sevillanos.

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El complejo dispone de piscina, lago artificial, cancha de fútbol siete, pista de pádel y una plaza de toros privada. Estas instalaciones facilitan la convivencia junto a Pilar Rubio y sus cuatro hijos, en un entorno que busca garantizar la intimidad mediante un muro de gran altura.