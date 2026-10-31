¡Dará de qué hablar! Representante de Costa Rica en el Balón de Oro reveló sus votos y sorprendió con Lamine Yamal

El periodista nacional Rodrigo Calvo dio a conocer sus votos para el Balón de Oro, cuya ceremonia se llevó a cabo el lunes anterior.

Por medio de una publicación en la red social de Facebook, el comunicador brindó los detalles de sus votos y las justificaciones de por qué.

Calvo votó por Kane como ganador. (FRANCK FIFE/AFP)

En primer lugar, Calvo votó por quien terminó ganando el premio, es decir, por Harry Kane.

“Kane tuvo una temporada 2025-2026 excepcional con el Bayern de Múnich, campeón de la Bundesliga y la Copa de Alemania, y con Inglaterra, que llegó a las semifinales y ocupó el tercer lugar de la Copa del Mundo, su primer podio en 60 años desde que ganó el Mundial de 1966 como local”, dijo.

El periodista explicó, según las estadísticas, las grandes cifras goleadoras del delantero del Bayern y de Inglaterra.

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“Harry fue, indiscutiblemente, uno de los jugadores más destacados del fútbol mundial la temporada pasada, tras firmar una campaña récord. El delantero inglés anotó 73 goles en 65 partidos entre su club y su selección, y fue uno de los pocos candidatos cuyas actuaciones individuales fueron consistentes durante los 12 meses que abarcó la votación”, agregó.

Para Rodrigo, el comportamiento de Kane fue otro de los detalles que lo hicieron decantarse por él como el número 1.

“Además, su comportamiento y actitud dentro y fuera de la cancha ocupó un lugar destacado en la temporada, ya que al exjugador del Tottenham Hotspur FC de su país se le considera un caballero del fútbol y goza de gran respeto entre sus colegas y los periodistas deportivos,” explicó.

El comunicador reveló todos sus votos, en los que sorprende que Lamine Yamal, uno de las grandes favoritos, lo dejó en la décima casilla.

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1 - Harry Kane - 15 puntos.

2 - Kylian Mbappé - 12 puntos.

3 - Rodri - 10 puntos.

4. Lionel Messi - 8 puntos.

5 - Erling Haaland - 7 puntos.

6 - Jude Bellingham - 5 puntos.

7 - Pau Cubarsí - 4 puntos.

8 - Ousmane Dembélé - 3 puntos.

9 - Michael Olise - 2 puntos.

10 - Lamine Yamal - 1 punto.

Para Calvo, Lamine Yamal fue el 10mo por el Balón de Oro anterior. (FRANCK FIFE/AFP)

En lo que se refiere al premio Lev Yashin, al mejor arquero, el periodista costarricense votó por el español Unai Simón como el mejor.

1.- Unai Simón - 5 puntos.

2.- David Raya - 3 puntos.

3.- Vozinha - 1 punto.

Por su parte, Rodrigo le dio el voto al mejor entrenador, Luis de la Fuente, seguido de Luis Enrique y al mejor club, Paris Saint Germain, y el Arsenal fue segundo.