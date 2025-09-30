Así justifica Piojo Herrera el llamado a la Selección a Creichel Pérez tras pelea en la California

Creichel Pérez fue convocado en la Selección. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Tras la polémica bronca en las afueras de un bar en La California, San José, que involucró a jugadores de Alajuelense Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz, el técnico de la Selección Nacional, Piojo Herrera, salió a dar la cara y explicó las razones por las que decidió convocar al microciclo al jugador,

Piojo habló del tema en la entrevista que le hicieron Christian Sandoval y Pablo Guzmán para sus respectivos programas.

“Lo de Creichel Pérez repercutió en La Liga, porque hubo un acto de indisciplina, que repercutió en Liga. No viajó a Honduras, no juega este martes y aparece en su lista de convocados en la Selección”, le dijo Cristian Sandoval al Piojo.

Christian Sandoval y Pablo Guzmán entrevistando a Miguel "Piojo" Herrera, entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica. (redes/Captura de video)

Ante esto, Herrera respondió que la lista ya estaba hecha y que esperará a ver qué dicen en Alajuelense para ver si él también lo sanciona.

“La lista ya la teníamos antes de que pasara esta situación, es obvio que tengo que hablar con la gente de La Liga a ver qué pasó, ellos tienen un partido hoy, en cuanto regresen, hablaré con la gente del equipo a ver qué situación es lo de Creichel, es un chavo con mucho futuro y tendrá que aprender de estos errores graves que puede tener un jugador, son errores que los van a marcar si continúan teniendo este tipo de situaciones indisciplinarias, que podrían terminar con su carrera, no estamos hablando de un partido”, comentó el profe.

Herrera expresó que el jugador deberá aprender de su error porque el castigo que le puso el equipo (La Liga) es fuerte.

“No sé si será bueno o no, es decisión de ellos de debilitar al equipo porque tienes que castigar al muchacho, hay muchas formas de castigar al jugador y donde más nos duele es en la bolsa. A veces es mejor una buena multa que castigar a un jugador por una disciplina y reitero que ese es mi pensar”, detalló.

El profe agregó que para él la mejor opción es encaminar al jugador antes que ponerle un castigo.

“Hay que ser disciplinado si no el fútbol no te arropa”, expresó.

Bronca

Según varias versiones que circulan en redes sociales, Creichel habría salido de fiesta, consumido alcohol y protagonizado una pelea con su compañero John Paul Ruiz y los otros dos juvenilles, motivo por el cual el técnico Óscar Ramírez decidió dejarlo fuera del partido contra el Motagua en Honduras.