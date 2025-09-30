Motagua vs. Alajuelense: ¿A qué hora y en cuál canal puede ver el partido de Copa Centroamericana?

Motagua y Alajuelense se juegan el pase a semifinales de la Copa Centroamericana este martes (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Copa Centroamericana 2025 vive este martes una noche decisiva con el choque entre Motagua de Honduras y Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

El encuentro se disputará en el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde los catrachos parten con ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida disputado en Alajuela.

El duelo es de vital importancia porque define al primer clasificado a las semifinales del torneo regional organizado por Concacaf, que además reparte boletos para la Copa de Campeones 2026.

Un Motagua envalentonado

El conjunto hondureño llega motivado después de dar la sorpresa en Costa Rica. El gol conseguido en el estadio Alejandro Morera Soto le permite encarar la vuelta con cierta tranquilidad, ya que un empate en casa le bastaría para avanzar a la siguiente ronda.

Alajuelense busca la remontada

Por su parte, la Liga Deportiva Alajuelense está obligada a ganar como visitante si quiere seguir con vida en el certamen. El equipo rojinegro viaja a Tegucigalpa con la presión de revertir el marcador global y sin margen de error.

El club tico llega con varias bajas sensibles. Entre ellas, la ausencia de Ronald Matarrita, sancionado tras la expulsión en el juego anterior, así como sanciones internas a Creichel Pérez y John Paul Ruiz, quienes no viajaron con el grupo.

Hora y canales de transmisión

El partido está programado para este martes 30 de septiembre a las 8 p.m., hora de Honduras y Costa Rica.

En Centroamérica y Costa Rica , el compromiso se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+ .

, el compromiso se podrá ver en vivo por . En Estados Unidos y México, estará disponible en streaming a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Alajuelense buscará seguir con vida en Copa Centroamericana en un complicada visita al Motagua (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

*Nota realizada con ayuda de IA*