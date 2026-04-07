Así vive Evaristo Coronado la amenaza de Ariel Rodríguez a su marca histórica de goleo en Saprissa

Evaristo Coronado tiene la marca histórica de ser el máximo goleador del Saprissa con 164 anotaciones, pero esa marca corre peligro con Ariel Rodríguez, que acumula ya 147.

Ante la posibilidad de que Rodríguez alcance la cifra de Evaristo, en La Teja hablamos con el goleador histórico de los tibaseños para conocer cómo vive estos momentos en los que el Samurái se aproxima peligrosamente a su cifra anotadora.

Evaristo Coronado comentó su sentir sobre lo cercano que está Ariel de su marca de goles

“Para mí los récords son para romperse; va a pasar el tiempo y siempre va a aparecer alguien que hizo mejor las cosas o tuvo mejor suerte o lo que corresponda”, mencionó.

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“Ariel es un excelente jugador, persona también; como saprissista es importante que haya jugadores como él que entran a la cancha y uno sabe que aportan y suman. Si le alcanza el tiempo, pues en buena hora, y si no, gracias a Dios que tenemos elementos de esa calidad en la institución”, explicó Coronado.

Rodríguez está a 17 tantos de alcanzar a Evaristo en la cima del goleo de toda la historia de la institución; sin embargo, Ariel acaba contrato a finales de este certamen y su futuro, hasta el momento, es una incógnita.