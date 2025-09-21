Asistente técnico de Guadalupe le tiró por donde más le duele a afición de Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Este sábado, Alajuelense y Guadalupe FC se enfrentaron en el estadio Colleya Fonseca en un partido que terminó 0-0.

En un momento de tensión del partido, el cuerpo técnico de Guadalupe no aguantó los gritos y respondió a la afición liguista con un gesto inesperado.

Guadalupey Alajuelense empataron 0-0. (Jose Cordero/José Cordero)

En medio del intercambio, el asistente técnico Alfredo Morales les hizo un gesto con las manos formando el número 31, para recordarles que en realidad la Liga solo tiene 30 títulos en sus vitrinas.

En un video compartido por la página Sport Costa Rica se aprecia el instante exacto en el que Morales escucha los reclamos, se vuelve hacia la gradería y realiza la señal con sus dedos.

Algunos usuarios aprovecharon para dejar comentarios como: “¿Por qué se enojan porque les diga que tienen 31 títulos? Qué cosas”, “Yo también me enojaría, no son 31, son 30”, “Les dio por donde más les duele, la 31”, entre otros.