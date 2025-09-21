Deportes

Asistente técnico de Guadalupe le tiró por donde más le duele a afición de Alajuelense

El asistente técnico de Guadalupe encendió la polémica con un gesto hacia la afición de Alajuelense

Por Yerlin Gómez Izaguirre
20/09/2025, San José, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 10 del torneo de apertura entre Guadalupe FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Asistente técnico de Guadalupe le tiró por donde más le duele a afición de Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Este sábado, Alajuelense y Guadalupe FC se enfrentaron en el estadio Colleya Fonseca en un partido que terminó 0-0.

En un momento de tensión del partido, el cuerpo técnico de Guadalupe no aguantó los gritos y respondió a la afición liguista con un gesto inesperado.

20/09/2025, San José, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 10 del torneo de apertura entre Guadalupe FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Guadalupey Alajuelense empataron 0-0. (Jose Cordero/José Cordero)

En medio del intercambio, el asistente técnico Alfredo Morales les hizo un gesto con las manos formando el número 31, para recordarles que en realidad la Liga solo tiene 30 títulos en sus vitrinas.

En un video compartido por la página Sport Costa Rica se aprecia el instante exacto en el que Morales escucha los reclamos, se vuelve hacia la gradería y realiza la señal con sus dedos.

Algunos usuarios aprovecharon para dejar comentarios como: “¿Por qué se enojan porque les diga que tienen 31 títulos? Qué cosas”, “Yo también me enojaría, no son 31, son 30”, “Les dio por donde más les duele, la 31”, entre otros.

@sport_costa_rica

Miembros del cuerpo técnico de Guadalupe encarando a aficionados manudos. Les hace el gesto “31”. #Unafut #alajuelense #futbolmundial #guadalupe #parati

♬ sonido original - Sport Costa Rica
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

