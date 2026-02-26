Deportes

Asociación Deportiva Moravia expresa molestia con Uniffut tras rechazo a reprogramar partido

La Asociación Deportiva Moravia manifestó su inconformidad ante la respuesta recibida

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El pasado domingo 22 de febrero se informó del fallecimiento de Tatiana Moya Valverde, jugadora de la Asociación Deportiva Moravia.

Ante esta situación, el club solicitó a UNIFFUT la reprogramación del próximo compromiso ante Saprissa, apelando al impacto emocional que atravesaba el plantel; sin embargo, su petición no fue aceptada, lo cual provocó que la institución emitiera un comunicado.

LEA MÁS: Keylor Navas hace una importante revelación sobre su futuro

Mensaje del club

“Extendemos un sincero agradecimiento al club Deportivo Saprissa, rival correspondiente a la jornada de esta semana, por su comprensión y disposición para atender una situación humana que claramente trascendía lo deportivo.

La Asociación Deportiva Moravia está de luto. Foto: Ilustrativa
La Asociación Deportiva Moravia está atravesando un duro momento. (Asociación Deportiva Moravia/Instagram)

LEA MÁS: Carlos Serrano reveló un secreto que muchos sospechaban sobre 120 Minutos

“Sin embargo, no podemos dejar de señalar que la solicitud realizada por nuestra institución para reprogramar dicho encuentro, motivada por el duelo y el estado emocional de nuestras jugadoras, no encontró la misma sensibilidad por parte de UNIFFUT, cuya postura inicial fue mantener la jornada con normalidad, negando rotundamente nuestra solicitud”, indica el comunicado del equipo.

Un llamado a la empatía en el fútbol femenino

En el mismo informe, el club subrayó que el crecimiento del fútbol femenino debe sostenerse no solo en la competencia, sino también en valores como la empatía y el respeto, especialmente en momentos de duelo.

Partido confirmado

Pese a la inconformidad manifestada, el conjunto de Moravia se enfrentará a Saprissa este domingo 1.° de marzo, conforme al calendario oficial establecido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Asociación Deportiva MoraviaTatiana Moya ValverdeUniffutSaprissa
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.