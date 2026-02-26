Asociación Deportiva Moravia expresa molestia con Uniffut tras rechazo a reprogramar partido

El pasado domingo 22 de febrero se informó del fallecimiento de Tatiana Moya Valverde, jugadora de la Asociación Deportiva Moravia.

Ante esta situación, el club solicitó a UNIFFUT la reprogramación del próximo compromiso ante Saprissa, apelando al impacto emocional que atravesaba el plantel; sin embargo, su petición no fue aceptada, lo cual provocó que la institución emitiera un comunicado.

Mensaje del club

“Extendemos un sincero agradecimiento al club Deportivo Saprissa, rival correspondiente a la jornada de esta semana, por su comprensión y disposición para atender una situación humana que claramente trascendía lo deportivo.

La Asociación Deportiva Moravia está atravesando un duro momento. (Asociación Deportiva Moravia/Instagram)

“Sin embargo, no podemos dejar de señalar que la solicitud realizada por nuestra institución para reprogramar dicho encuentro, motivada por el duelo y el estado emocional de nuestras jugadoras, no encontró la misma sensibilidad por parte de UNIFFUT, cuya postura inicial fue mantener la jornada con normalidad, negando rotundamente nuestra solicitud”, indica el comunicado del equipo.

Un llamado a la empatía en el fútbol femenino

En el mismo informe, el club subrayó que el crecimiento del fútbol femenino debe sostenerse no solo en la competencia, sino también en valores como la empatía y el respeto, especialmente en momentos de duelo.

Partido confirmado

Pese a la inconformidad manifestada, el conjunto de Moravia se enfrentará a Saprissa este domingo 1.° de marzo, conforme al calendario oficial establecido.