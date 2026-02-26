Carlos Serrano reveló un secreto que muchos sospechaban sobre 120 Minutos

Carlos Serrano indicó que las discusiones que tiene con Harrick McLean son puro show. (Marvin Caravaca)

Carlos Serrano, periodista de Deportes Repretel y Radio Monumental, sorprendió este jueves tras publicar algunas verdades sobre el programa 120 Minutos que muchos sospechaban, pero que nunca se habían dicho públicamente.

Tras ser señalado por un usuario en la red social X, antes conocida como Twitter, el reportero indicó que las discusiones que se dan en el programa son puro show y que la gente no debería tomárselas en serio.

El asunto salió luego que Serrano publicó un tuit que decía:

“Buenas personas antes que buenos profesionales. Eso ante todo”.

Luego de esa frase, un usuario lo cuestionó al decirle:

“¿Cuándo le serrucha el piso a Harrick, llamándole narrador poco profesional, está pensando en ser buena persona? Porque el programa después del clásico lo que dio fue vergüenza y lo quite”.

LEA MÁS: “No se meta con mis frijoles”: Harrick McLean se puso furioso con Carlos Serrano en pleno programa en vivo

120 Minutos es famoso por el estilo confrontativo entre sus periodistas. (Marvin Caravaca)

“Las discusiones acaloradas son show”

Ante ese comentario, Carlos soltó los “secretos” del espacio y que está dispuesto a sentarse con cualquiera a explicarlo.

" 1. Las discusiones acaloradas del programa no tienen absolutamente nada que ver con lo expuesto. A los hechos me remito y te extiendo a vos o cualquiera que piense lo contrario, la invitación a un café para explicarte cada personaje, discusión o tema de lo que es 120.

“2. El estilo y ‘show’ del programa nos lleva a elevar el tono entre nosotros, pero nunca han llegado más allá.

“3. Harrick y yo tenemos una relación fuera de la oficina y somos amigos con mucha confianza, doy la vida por él fuera del show de 120, es uno de mis amigos cercanos”, indicó.

LEA MÁS: Periodista de Repretel encara a compañero y le dice que es “la peor persona” por algo que le hizo

2. El estilo y “show” de programa nos lleva a elevar el tono entre nosotros, pero nunca han llegado más allá.



3. Harrick y yo tenemos una relación fuera de la oficina y somos amigos con mucha confianza, doy la vida por él fuera del show de 120, es uno de mis amigos cercanos. — Carlos Serrano (@CarlosSerrano_2) February 26, 2026

De esta forma, el periodista fue claro: lo que pasa en la radio es show y nada más.