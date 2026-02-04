Periodista de Repretel encara a compañero y le dice que es “la peor persona” por algo que le hizo

Carlos Serrano iba saliendo del parqueo de la radio cuando su compañero le hizo la broma. (Instagram/Instagram)

Lo que parecía una salida tranquila del parqueo de Repretel terminó convirtiéndose en un vacilón que dio de qué hablar entre los seguidores de Carlos Serrano, periodista deportivo del canal.

Serrano mostró en su cuenta de Instagram que apenas iba saliendo del parqueo del trabajo, por la zona de Juan Pablo II, cuando decidió grabar a su compañero Harrick Mc Lean Allen. En cuestión de segundos, el narrador se le atravesó y, en tono de broma, le colocó tres conos justo frente al carro para impedirle avanzar.

La reacción fue inmediata. Entre risas y con molestia claramente juguetona, Serrano soltó: “Este mae es lo peor que hay”, mientras Harrick le respondía tirándole besos y haciéndole señas frente a la cámara.

Ambos periodistas suelen compartir este tipo de bromas con sus seguidores en redes sociales. (Marvin Caravaca)

Aunque la frase sonó fuerte, todo quedó en evidencia como parte del estilo relajado con el que ambos suelen tratarse. No es la primera vez que se vacilan de esa forma, y el video dejó claro que lo que hay entre ellos es confianza, compañerismo y ganas de hacer reír a quienes los siguen.