Periodista Carlos Serrano denuncia que jugador agredió a camarógrafo de FUTV tras partido entre Cartaginés y Alajuelense

Un fuerte señalamiento realizó el periodista Carlos Serrano, de Repretel y FUTV, al denunciar que un camarógrafo del canal habría sido agredido tras el partido entre Cartaginés y Alajuelense en el estadio Fello Meza.

Según su versión, el incidente ocurrió cuando el equipo de prensa intentó documentar un pleito que se produjo en los camerinos.

La denuncia pública de Serrano

Carlos Serrano denunció en X la presunta agresión a un camarógrafo tras el Cartaginés–Alajuelense. (Instagram Carlos Serrano/Instagram Carlos Serrano)

En su cuenta de X, Serrano explicó que, al finalizar el encuentro, se generó un altercado en los camerinos del estadio. Los camarógrafos se dirigieron a la zona para registrar imágenes, pero uno de ellos habría sido agredido por el delantero brumoso Marco Ureña, quien según el periodista intentó impedir que se documentara lo ocurrido.

“Marco Ureña agrede a un camarógrafo de FUTV por tomar las imágenes del pleito en el camerino. Su excusa fue ‘que está fomentando la violencia’. Está equivocado, el camarógrafo documenta la violencia, es su trabajo. Los que fomentan son aquellos con NULA inteligencia emocional”, escribió Serrano, generando una oleada de reacciones en redes.

El mensaje destacó por su contundencia y porque involucra a un jugador con amplia trayectoria en el fútbol nacional e internacional.

Un cierre de partido marcado por tensión

El incidente habría ocurrido cuando se intentaba documentar un pleito en los camerinos. (JOHN DURAN/John Durán)

Aunque ambos equipos ya estaban clasificados a la siguiente fase, el compromiso estuvo lleno de intensidad dentro y fuera del terreno de juego y es que tras el final del partido se armó un pleito que en apariencia siguió en los camerinos.

El personal de FUTV que estaba transmitiendo el encuentro, intentó mostrar lo que pasaba dentro del recinto, pero no los dejaron.