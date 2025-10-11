Balón Chismoso

Agarrón en ESPN entre periodistas de Costa Rica y Honduras enciende la pantalla (Video)

Partido entre Honduras y Costa Rica dejó un fuerte cruce entre ticos y hondureños en el que las cosas subieron de tono

Por Sergio Alvarado
Daniel Murillo cumplirá en febrero su primer año viviendo en ese país, al que se fue para trabajar en ESPN
Daniel Murillo defendió el empate de Costa Rica ante su colega hondureña Georgina Hernández. (Instagram/Instagram)

Los periodistas ticos Daniel Murillo y Natalia Álvarez tuvieron este viernes un tenso careo en ESPN con la periodista hondureña Georgina Hernández tras lo que fue el empate a cero entre ambos países el jueves, por las eliminatorias rumbo a Norteamérica.

En el programa Equipo F, que se transmite de lunes a viernes por la cadena estadounidense, los comunicadores le entraron fuerte al debate, por un lado los ticos hacían mella que para la H fue un mal resultado y la catracha les tiraba a los ticos que porqué se sentían triunfalistas.

Natalia Álvarez, periodista de ESPN
Natalia Álvarez se unió a Daniel Murillo para defender a la Selección de Costa Rica.

El intercambio de comentarios entre los reporteros estuvo más caliente que el que tuvieron sus compatriotas en la cancha, pues ninguno se quiso dar por menos en su posición. Murillo le echó en cara a Hernández que el día antes ella era la que estaba triunfalista y rapidito bajó el gozo.

Naty tiró una pregunta que picó más a su compañera, cuando le cuestionó ¿Cómo amaneció Honduras, con qué estado de ánimo? justo para echar más sal a la herida.

