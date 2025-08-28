Harrick McLean amenazó a Carlos Serrano: “Vuélvalo a decir y verá lo que pasa”

Harrick McLean le puso las cosas claras a su compañero Carlos Serrano sí se volvía meter con él.

Una discusión por el partido entre Alajuelense y Antigua por la Copa Centroamericana calentó los ánimos este jueves entre los periodistas Harrick McLean y Carlos Serrano en el programa 120 Minutos de radio Monumental.

Al narrador le molestó mucho escuchar que su compañero le dijera sin ningún tipo de filtros: “Acá ya todos estamos cansados de su mediocridad”, frase que tiró porque según Serrano, su compa le justifica todo a los rojinegros.

Luego de que Carlos le dijo mediocre dos veces, ahí fue cuando McLean tiró el tapón y retó a su compañero de manera muy dura.

“Estamos cansados de su mediocridad, del no pasa nada, de todo está bien. Todos estamos cansados de su mediocridad, se lo repito, vea sus frases lo que dice. Vea sus frases escúchese”, le tiró Serrano.

LEA MÁS: Periodista Carlos Serrano se llevó tremenda regañada por Pablo Guzmán en vivo

Carlos Serrano le tiró duro a su compañero Harrick McLean y este no se dejó. (Marvin Caravaca)

LEA MÁS: Por este serio motivo, Pablo Guzmán tuvo que pedir disculpas a los televidentes de 120 Minutos

Al escuchar lo que lo acusaba su compañero, Harrick brincó y le respondió bien chiva.

“Vea que irrespetuoso es, habla de mediocridad y clasificó, mediocre es usted que no sabe analizar el fútbol y que los partidos generan opciones de gol. La situación es hacerlos, si usted no los hace, se queda en casi, casi, pero al final la Liga clasificó”

“Cuando el fútbol sea por jugar bonito o clasificar se de por jugar bonito hablamos, es ganar, se trata de ganar y no vuelva a decirme mediocre, va a ser la última vez, no se lo permito más porque la próxima ya sabe lo que va a pasar”, le respondió.

LEA MÁS: Deportes Repretel pega un bombazo llevando un peso pesado a uno de sus proyectos más ambiciosos

Serrano siguió sacando pecho diciendo que se lo decía todas las veces que quisiera, mientras que McLean lo retó a que volviera a decir la palabra, la cual ya Carlitos no se animó a decir más, mientras que Rodolfo Mora metió la cuchara para decir si es lo habían intimidado.

Carlos después dio a entender que Harrick lo que hace mandar son correos, probablemente con sus jefes y por eso mejor guardó silencio.