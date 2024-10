Hugo Cruz reveló la verdad sobre su famosa foto con la camiseta del Saprissa

Hugo Cruz es uno de los árbitros más conocidos del fútbol de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Hugo Cruz quedó en el foco de la polémica desde hace años más allá de su labor como árbitro, por una famosa foto que se filtró sobre él usando una camiseta del Saprissa cuando era un niño.

La imagen ha sido usada a lo largo del tiempo por fanáticos y dirigentes para tacharlo de morado o tirarle cuando se han sentido perjudicados por él, especialmente ante el Monstruo.

Mucho tiempo después de esa situación, el réferi explicó su versión de los hechos en una entrevista con el periodista Gustavo López en el programa Casual de Tigo Sports y cómo fue a dar un recuerdo de su niñez a las redes sociales.

Esta es la foto de la discordia en la Hugo Cruz de niño (en el centro) sale vestido con el uniforme de Saprissa junto a sus hermanos. Foto: Tomada de Facebook

“Creo que fue más mediático de lo que realmente pasó. A nivel dirigencial y arbitralmente hablando, creo que fue tomado en algunos casos por los dirigentes de mala manera. Sí se me satanizó por el tema de la bendita camisa lo cual fue una tontería de mi hermano mayor, a quien siempre se lo dije”

“En ese momento las redes sociales no eran tan agresivas como ahora y él inocentemente digo yo, subió la foto a Facebook y una persona de mala fe, una amistad que tenía en ese momento en las redes, tomó la fotografía, la hizo circular y comenzó a satanizar la situación más allá de lo fue”, confesó.

Para Cruz, la gente que lo conoce puede dar fe que como árbitro siempre ha sido una persona honesta y nunca se ha dejado llevar por colores, a pesar de su pasado.

Hugo Cruz ha dirigido muchos clásicos en su carrera que la ha generado reclamos tanto de la afición de Saprissa como de Alajuelense. (JOHN DURAN)

“Ellos saben la integridad y honestidad con la que toda mi vida he realizado mi carrera, también digo que la gente y cuando habló de la gente no lo hago específicamente sobre nadie, sino de la masa que en ocasiones es muy tonta y piensa que de verdad uno recibe una dádiva o un pago por pitar a favor de uno u otro equipo y no es así nunca, ahora todo se ve en televisión y eso sería muy evidente”.

“Uno no está para exponerse a eso, si algo a mí me llena de orgullo es el ejemplo que le he dado a mis hijos de que las cosas se deben hacer con rectitud y honradez. No tendría cara para verlos a los ojos y que sepan que en algún momento yo cometí un acto de esos”, agregó.

En la conversación, eso sí, no aclaró si usó la camiseta porque de niño era saprissista, si se la regaló un familiar o por alguna otra razón, aunque sí mencionó que tiene familiares saprissistas.