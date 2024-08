Periodista panameño volvió a rajarse contra el fútbol de Costa Rica, hasta cólera da ver cómo nos trató

Thomas Christiansen tendría un alta cláusula de rescisión para Costa Rica según dijo el periodista José Miguel Domínguez. (LUIS ACOSTA/AFP)

La búsqueda de técnico para la Selección de Costa Rica es un tema que da de qué hablar en muchas latitudes, como sucedió en Panamá con el polémico periodista José Miguel Domínguez.

El famoso Chepe Bomba tiró una dura advertencia a la Fedefútbol al decir que ni se atrevan a pensar en Thomas Christiansen, seleccionador de los canaleros, pues no tienen para pagarle su cláusula de rescisión, la cual tasó en un montó más alto que la que tenía Gustavo Alfaro en Tiquicia.

“No tienen plata ni para comprar en un restaurante de comida rápida, no tienen dinero, no tienen con qué, no están en las páginas amarillas. Para Costa Rica, en este momento, pensar en Thomas Christiansen, con un millón de dólares con cláusula de rescisión, es imposible”, tiró.

Para el comunicador Costa Rica no está en capacidad de ir por un técnico como el suyo y le tiró al fútbol nacional al asegurar que con lo que hacen Saprissa y Alajuelense no alcanza para mejorar.

Además, le se le fue encima a Gustavo Alfaro por las maneras cómo dejó la Tricolor.

“Se agrandó, debería aprender de ética, valores y vibras emocionales, tener más inteligencia emocional y no tratar a Costa Rica como una verdadera vergüenza, como un trapo sucio que tira y no tiene absolutamente nada. Es un carro desahuciado ya Costa Rica, futbolísticamente hablando, y más que te pueden decir es que tienen al Saprissa, a la Liga Deportiva Alajuelense y un mejor torneo, pero nada más. Viven en la burbuja del Saprissa, eso es todo”, remató.

Ante las picantes declaraciones, en redes sociales, Carlos Serrano, periodista de Deportes Repretel le respondió a Domínguez que estuviera tranquilo, pues a Costa Rica no le interesa Christiansen.

“Abrazo Chepe, ni siquiera es opción. No te preocupes, en Costa Rica generalmente buscamos técnicos con ambiciones mundialistas”. Se puso bueno el pique.