Barcelona y Real Madrid parten como favoritos para la final de la Supercopa

Líder en LaLiga tras cambiar el rumbo, el Barça anhela repetir corona esta semana después de ganar el sábado el derbi frente a un aguerrido Espanyol

Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP

El FC Barcelona se enfrentará este miércoles en Yedá (Arabia Saudita) con el Athletic Club en semifinales de la Supercopa de España, a la 1 p.m. hora tica, mientras que el Real Madrid se medirá el jueves al Atlético, a la misma hora.

Líder en LaLiga tras cambiar el rumbo, el Barça anhela repetir corona esta semana después de ganar el sábado el derbi frente a un aguerrido Espanyol.

Los culés, encabezados por Lamine Yamal, llegan lanzados tras encadenar ocho triunfos seguidos entre el campeonato doméstico, Champions y Copa del Rey, lo que les convierte en favoritos para llevarse el trofeo.

Dani Olmo y Fermín López celebran uno de los goles del Barcelona ante su vecino el Espanyol, por la Liga Española.
El Barcelona enfrentará al Athletic Club, este miércoles, en las semifinales de la Supercopa de España. Foto: AFP. (MANAURE QUINTERO/AFP)

Enfrente, el conjunto culé tendrá a un Athletic que está firmando hasta el momento una campaña irregular. Los pupilos de Ernesto Valverde solo han logrado una victoria en los últimos cinco encuentros disputados.

Sin Mbappé

El ganador del choque se enfrentará al vencedor de la otra eliminatoria entre el Real Madrid, que viajó sin el delantero Kylian Mbappé por un esguince de rodilla, y el Atlético, que llega tras empatar a uno ante la Real Sociedad el domingo en Anoeta.

Para olvidarse de su estrella, que se despidió del 2025 compartiendo el récord de goles en un año natural con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca, el entrenador Xabi Alonso se encomendará a Gonzalo García.

El delantero Gonzalo Garcia fue el hombre del día en la goleada del Real Madrid ante el Betis por la Liga Española.
El delantero Gonzalo García encabezará el ataque del Real Madrid, en el juego contra el Atlético de Madrid, por las semifinales de la Supercopa. Foto: AFP. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Cabizbajo llega al encuentro el Atlético, que se encuentra a once puntos del Barça en LaLiga tras tropezar frente a la Real Sociedad y sin los lesionados Clement Lenglet y Nico González, aunque estará Pablo Barrios, quien sufrió una dolencia muscular el domingo.

Los hombres de Diego Simeone buscarán dar un giro a la temporada con un triunfo en el torneo, después de dejarse ocho puntos en los últimos cinco encuentros en la liga.

