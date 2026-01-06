Teleguía Deportes

Barcelona vs. Athletic, Real Madrid vs Atlético: ¿A qué hora y por cuál canal ver la Supercopa de España?

FC Barcelona, Athletic Club, Real Madrid y Atlético de Madrid disputan en Yeda el primer título oficial del 2026

Por Hillary Chinchilla Marín

La Supercopa de España 2026 levanta el telón esta semana en Yeda, Arabia Saudita, con la participación de FC Barcelona, Athletic Club, Real Madrid y Atlético de Madrid, cuatro de los equipos más importantes del fútbol español que buscarán quedarse con el primer título oficial del año.

Así se juegan las semifinales

Athletic Club vs Barcelona
El Barcelona enfrentará al Bilbao (Alex Berenguer/Instagram)

El torneo se disputa bajo el formato de Final Four, con dos semifinales y una final, todas a partido único.

La primera semifinal se jugará el miércoles 7 de enero, cuando el FC Barcelona enfrente al Athletic Club.

La segunda semifinal está programada para el jueves 8 de enero, con el choque entre Real Madrid y Atlético de Madrid, en un nuevo derbi capitalino.

Ambos partidos se disputarán a la misma hora, y los ganadores avanzarán a la final del domingo, cuando se definirá al campeón.

¿Cuándo y dónde ver las semifinales de la Supercopa de España?

País / RegiónHora localCanal
Costa Rica1:00 p. m.Sky Sports
México1:00 p. m.Sky Sports México
Estados Unidos (ET / PT)2:00 p. m. / 11:00 a. m.ESPN
Canadá2:00 p. m.Plataformas oficiales
Colombia2:00 p. m.WIN / Flow Sports
Panamá2:00 p. m.Sky Sports
República Dominicana3:00 p. m.Sky Sports
Chile4:00 p. m.Flow Sports
Argentina4:00 p. m.Flow Sports
Brasil4:00 p. m.ESPN Brazil
Reino Unido7:00 p. m.TNT Sports
Francia8:00 p. m.L’Équipe Live Foot
España8:00 p. m.Movistar+
Atlético de Madrid
El derbi de Madrid se jugará en semifinales y solo uno quedará vivo (JAVIER SORIANO/AFP)

La final definirá el primer campeón del año

Los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán el domingo, en la gran final de la Supercopa de España, en la que estará en juego el primer trofeo oficial del 2026.

Con cuatro clubes históricos en competencia, el torneo promete duelos de alto nivel y una intensa lucha por arrancar el año con un título.

Barcelona, Athletic, Real Madrid y Atlético disputan la Supercopa de España.
Barcelona, Athletic, Real Madrid y Atlético disputan la Supercopa de España. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

