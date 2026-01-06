Barcelona vs. Athletic, Real Madrid vs Atlético: ¿A qué hora y por cuál canal ver la Supercopa de España?

La Supercopa de España 2026 levanta el telón esta semana en Yeda, Arabia Saudita, con la participación de FC Barcelona, Athletic Club, Real Madrid y Atlético de Madrid, cuatro de los equipos más importantes del fútbol español que buscarán quedarse con el primer título oficial del año.
Así se juegan las semifinales
El torneo se disputa bajo el formato de Final Four, con dos semifinales y una final, todas a partido único.
La primera semifinal se jugará el miércoles 7 de enero, cuando el FC Barcelona enfrente al Athletic Club.
La segunda semifinal está programada para el jueves 8 de enero, con el choque entre Real Madrid y Atlético de Madrid, en un nuevo derbi capitalino.
Ambos partidos se disputarán a la misma hora, y los ganadores avanzarán a la final del domingo, cuando se definirá al campeón.
¿Cuándo y dónde ver las semifinales de la Supercopa de España?
|País / Región
|Hora local
|Canal
|Costa Rica
|1:00 p. m.
|Sky Sports
|México
|1:00 p. m.
|Sky Sports México
|Estados Unidos (ET / PT)
|2:00 p. m. / 11:00 a. m.
|ESPN
|Canadá
|2:00 p. m.
|Plataformas oficiales
|Colombia
|2:00 p. m.
|WIN / Flow Sports
|Panamá
|2:00 p. m.
|Sky Sports
|República Dominicana
|3:00 p. m.
|Sky Sports
|Chile
|4:00 p. m.
|Flow Sports
|Argentina
|4:00 p. m.
|Flow Sports
|Brasil
|4:00 p. m.
|ESPN Brazil
|Reino Unido
|7:00 p. m.
|TNT Sports
|Francia
|8:00 p. m.
|L’Équipe Live Foot
|España
|8:00 p. m.
|Movistar+
La final definirá el primer campeón del año
Los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán el domingo, en la gran final de la Supercopa de España, en la que estará en juego el primer trofeo oficial del 2026.
Con cuatro clubes históricos en competencia, el torneo promete duelos de alto nivel y una intensa lucha por arrancar el año con un título.
