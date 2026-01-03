(Video) Así fue recibida Priscilla Chinchilla en el camerino del Atlético de Madrid

Priscilla Chinchilla, vivió un recibimiento lleno de cariño, abrazos y muy buena vibra por parte de sus nuevas compañeras en el Atlético de Madrid, luego de que este sábado el club anunciara oficialmente su fichaje.

Abrazos, besos y pura buena vibra en su llegada

El club rojiblanco compartió en sus redes sociales cómo fue el recibimiento a la delantera tica, marcado por sonrisas, abrazos y muestras de afecto, reflejo del ambiente positivo que rodeó su primer día con el equipo.

Priscilla Chinchilla fue recibida de gran manera por sus compañeras del Atlético de Madrid. (X Atlético Madrid Femenino./X Atlético Madrid Femenino.)

Durante el intercambio, a Chinchilla le preguntaron de qué país era y cuando respondió Costa Rica, de inmediato surgieron recuerdos muy especiales entre varias de sus compañeras, quienes no dudaron en halagar a Tiquicia.

Costa Rica, un recuerdo imborrable para España

El 28 de agosto de 2022, en Costa Rica, España se proclamó campeona mundial femenina sub-20 por primera vez en su historia, tras derrotar a Japón en la final del certamen disputado en suelo tico.

Ese momento sigue muy presente en el vestuario colchonero. Algunas jugadoras le mostraron a Priscilla que incluso tienen tatuajes alusivos a Costa Rica y a ese Mundial, como recuerdo permanente de aquel éxito histórico.

Entre risas y anécdotas, hasta le pidieron a “Pri” que las lleve a Tiquicia en verano, dejando claro el cariño que existe por el país centroamericano.

Podría debutar este mismo fin de semana

Las rojiblancas jugarán el próximo sábado ante la Real Sociedad por la Liga Española, encuentro para el cual la delantera costarricense podría estar disponible, dando así sus primeros minutos oficiales con el Atlético de Madrid.