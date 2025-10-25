Barrio Cuba pone en alto el nombre de Costa Rica en torneo internacional de fútbol salón

Un equipo de Barrio Cuba, del puro centro de la capital está representando a Costa Rica en un torneo interclubes de fútbol salón.

Esta es una disciplina que existe en el país desde hace varios años, inclusive ya se jugaba antes de la llegada del futsal y en este momento, 12 jugadores ticos se encuentran en la isla de San Martín participando en el torneo, que comenzó el 20 de octubre pasado.

En este momento, Barrio Cuba es el equipo campeón del torneo tico y hace unas semanas quedó campeón del torneo de Copa. Gabriel Tenorio, técnico del equipo josefino explicó las características de este deporte.

Barrio Cuba, equipo que representa a Costa Rica en un torneo de fútbol salón. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

“En el fútbol salón, el saque de banda se hace como en el fútbol once y en el futsal se hace con el pie, por ejemplo, son disciplinas similares, pero cambian algunas cosas”, destacó.

El equipo tico se enfrenta a clubes de países como Estados Unidos, Panamá y Francia. Barrio Cuba se coloca en el equipo A y aparece junto a otros equipos como Checha Futsal Guatemala, Haití, SX M Holanda, República Dominicana. En el grupo B se ubican Panamá, Estados Unidos, SX M Francia, Curazao y León Dorado de Medellín Colombia.

El torneo se llama Norceca 2025 y en la jornada 1, los costarricenses derrotaron a Francia, por marcador de 6-3 y en el segundo partido ganaron 2-1 a Colombia.

Barrio Cuba, equipo que representa a Costa Rica está en semifinales. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

Por el boleto al Mundial de Clubes

El siguiente partido de la fase de grupos será este lunes, contra Panamá y ahí se completa la primera etapa del torneo.

Juliana Calderón, es la madre de Raymond Arce, uno de los jóvenes futbolistas y contó que Barrio Cuba ya está clasificado a semifinales y el juego contra los canaleros define en qué posición entran a las semis.

“Estamos muy ilusionados, porque los primeros 3 lugares de este torneo clasifican al Mundial de clubes, que se jugará el próximo en Argentina”, contó.