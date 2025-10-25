San Carlos y Guadalupe empatan y continúan hundidos en el fondo de la tabla

San Carlos recibió a Guadalupe, en un juego que puede ser más determinante para el futuro de lo que se piensa por la lucha en la zona baja de la clasificación.

Los de Wálter Centeno buscaban su segunda victoria al hilo, y todo le empezó a sonreír al Paté, cuando al 31, por medio del VAR, le señalan un penal a los locales, sin embargo, Jonathan McDonald no pudo convertirlo tras pegar la bola en el poste.

Para suerte de los locales, un inspirado Rachid Chirino bajó un balón en el área para sentenciar el primero de la noche, a los 34, en una gran ejecución del sancarleño.

San Carlos se enfrentó a Guadalupe por la fecha 14 del torneo. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

Para la etapa complementaria, Guadalupe buscaría emparejar los cartones, y quien más que su goleador, Joao Maleck, que volvería a ver puerta al 68, después de un saque de esquina la pelota pegó en el poste y en el rebote, el delantero guadalupano la mandó hasta el fondo para conseguir la igualdad en el resultado.

Con el pitazo final, el empate a uno entre ambos equipos los mantiene en la zona baja de la tabla. Los guadalupanos con 13 puntos y los sancarleños, con 12.

A San Carlos se le viene una dura visita a Cartago en la próxima jornada, mientras que Guadalupe le hara los honores al Saprissa, el otro fin de semana en el Coyella Fonseca.