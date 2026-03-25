Bayron Mora enfrenta un viernes clave tras presunto accidente en estado de ebriedad

Este viernes se conocerá si el caso de Bayron Mora, portero de la Liga Deportiva Alajuelense, irá o no a juicio tras tener un accidente de tránsito, aparentemente, bajo los efectos de licor.

Este día será la audiencia preliminar del caso del arquero manudo que el 9 de abril del 2025 tuvo un accidente de tránsito en el que estaba presuntamente en estado de ebriedad.

En La Teja consultamos a la fiscalía y se nos confirmó que la audiencia preliminar será este viernes 27 de marzo.

“El 31 de julio del 2025, el despacho presentó una acusación en contra del imputado Mora Montenegro, por el delito de conducción temeraria, y solicitó al Juzgado Penal de la localidad que se elevara el caso a juicio”.

Bayron Mora conocerá este viernes lo que pasará sobre el accidente que tuvo en aparente estado de ebridad el año pasado (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dicho acontecimiento, aparentemente, ocurrió en Heredia, específicamente en el sector de Belén, en horas de la madrugada.

Según reportes, el portero liguista marcó en la prueba de alcohol una cifra que superaba el límite permitido para estar manejando en carretera.

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En Alajuelense últimamente se han presentado varios casos de indisciplina en los que, al parecer, en todos el licor ha estado presente.

La semana anterior fue Alejandro Bran, quien fue encontrado en el condominio donde vive en San José, en La Sabana, en aparente estado de ebriedad.

Sumado al caso de Alejandro, el año pasado los jugadores del primer equipo Creichel Pérez, John Paul Ruiz (quien está a préstamo en Liberia), Deylan Paz y Deylan Aguilar vivieron, en el popular barrio de La California, en San José, otro escándalo en el que, además de licor, al parecer, hubo un conflicto entre ellos, en incluso se habrían ido a los golpes.