Belinda y Los Ángeles Azules llevarán la cumbia al Mundial 2026

La expectativa por el Mundial 2026 no solo se vive en las canchas, también en la música que acompañará al evento deportivo más importante del planeta.

Aunque todavía no se ha anunciado el himno oficial, varios artistas comienzan a mover sus piezas para formar parte del ambiente mundialista.

Una colaboración que llama la atención

Belinda y Los Ángeles Azules trabajarán juntos en una canción con ritmo de cumbia, un género que históricamente ha logrado conectar con públicos de distintas generaciones.

La agrupación mexicana es reconocida por sus grandes éxitos musicales. (Jorge Navarro para La Nación)

La noticia fue revelada por Elías Mejía, bajista y vocalista de la agrupación mexicana, durante su participación en el programa “Ventaneando”.

Pocos detalles, mucha expectativa

Por ahora, no se han dado a conocer el nombre del tema ni la fecha de lanzamiento, lo que ha incrementado la curiosidad entre los seguidores. La unión entre una figura del pop latino y una agrupación icónica de la cumbia apunta a convertirse en una de las propuestas musicales más comentadas del camino al torneo.

Belinda ya tiene una colaboración con Los Ángeles Azules.

Un Mundial con tres sedes

El Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, una edición histórica que promete una fuerte presencia cultural y musical, donde colaboraciones como esta buscan marcar el pulso de la fiesta futbolera.