Beni Rubido deja de ser el entrenador de la Selección Femenina de Costa Rica

Beni Rubido termina su ciclo al frente de la Selección Femenina de Costa Rica tras varios años en el cargo. (Fedefútbol)

La Selección Nacional Femenina de Costa Rica se quedó sin entrenador tras el anuncio por parte de la Federación Costarricense de Fútbol de la salida de Beni Rubido a partir del 14 de octubre del presente año.

Según el comunicado de la Fedefútbol, la salida de Rubido se debe a motivos de carácter personal y también en el ámbito profesional.

La Federación mencionó que en los próximos días revelará el sustituto del técnico español en el cargo de entrenador de la Selección Mayor femenina.

La Selección Femenina espera el anuncio del nuevo entrenador que tomará las riendas del equipo en los próximos días.

La Federación Costarricense de Fútbol terminó su comunicado agradeciendo a Rubido por su dedicación, compromiso y profesionalismo durante los años al frente de la Tricolor, así como por su apoyo y respaldo al desarrollo de las selecciones menores.

Los resultados del ahora ex entrenador de la femenina, Beni Rubido, no fueron muy alentadores en su paso por el país.