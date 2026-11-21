Boja Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán por la Copa Sudamericana. (365Scores/365Scores)

La Copa Sudamericana tendrá su esperada final este sábado 21 de noviembre en un duelo que promete muchas emociones entre Boca Juniors de Argentina y el Atlético Mineiro de Brasil, que buscan hacerse con el título sudamericano.

El juego, que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, recibe a Boca que ya ha jugado finales internacionales en el país cafetero, donde ganó la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana en 1978 y 2005, respectivamente. Boca tiene una sequía de 18 años sin ganar títulos fuera de Argentina.

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Por su parte, el Atlético Mineiro enfrenta su tercera final continental consecutiva, en la cual quiere hacerse con otro título tras la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana ganadas de la mano de Ronaldinho en 2013 y 2014.

¿Dónde ver el juego?

El partido dará inicio a las 4:30 p. m. de este sábado (hora de Costa Rica). Para los ticos que deseen ver este importante juego, en Centroamérica la transmisión se podrá ver por ESPN 2 y Disney Plus. Estos servicios están disponibles en distintas cableras y plataformas de transmisión por internet.

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