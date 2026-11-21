Selección sub 17 inició su participación mundialista este sábado. (FCRF/FCRF)

La selección nacional sub-17 tuvo su debut en el Mundial de esa categoría que se realiza en Qatar. La Tricolor tuvo un amargo inicio frente a la selección de Tanzania.

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Los dirigidos por Randall Azofeifa llegaron al medio tiempo con una victoria momentánea de 0-2; sin embargo, en el segundo tiempo la selección africana logró el empate, finalizando el juego con un marcador de 2-2.

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Los nacionales volverán a jugar el martes 24 de noviembre frente a la selección de la República de Irlanda.