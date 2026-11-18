Todo está listo para el debut de la Selección Sub-17 Masculina de Costa Rica, en la Copa del Mundo Catar 2026, que dará inicio este jueves 19 de noviembre.

El combinado patrio, a cargo del técnico Randall Azofeifa, clasificóó en el primer lugar del Grupo D de las clasificatorias de Concacaf 2026.

“Los ticos registraron un balance invicto de dos victorias, un empate y cero derrotas, para un total de siete puntos.

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“Además, Costa Rica se convirtió en la selección centroamericana con más goles en la historia de la competencia, con un total de 216 anotaciones”, destacó Concacaf en su sitio web.

La Selección Sub-17 de Costa Rica se alista para su debut en la Copa del Mundo de Catar. Foto: prensa FCRF. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

Primera fase

Costa Rica se prepara para su 12.ª participación en una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, con cuatro apariciones en los cuartos de final (2001, 2003, 2005 y 2015).

Costa Rica quedó ubicada en el Grupo I junto a Brasil, República de Irlanda y Tanzania y así jugará la primera fase:

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Sábado 21 de noviembre: Tanzania vs Costa Rica

Martes 24 de noviembre: Costa Rica vs República de Irlanda

Viernes 27 de noviembre: Costa Rica vs Brasil

La Copa del Mundo se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre y en ella participarán un total de 48 selecciones.

La competencia tendrá como sede la ciudad de Al Rayyan, donde todos los partidos, excepto la final, se disputarán en el complejo deportivo Aspire Zone.

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La final se jugará en el estadio Ahmad bin Ali.