Periodista tiró con todo ante situación con la iluminación en el Rafael Bolaños. (Fox Deportes Costa Rica/Fox Deportes Costa Rica)

Tras el juego de este viernes, en el que la Asociación Deportiva San Carlos visitó a Escorpiones y que tuvo como sede el estadio Rafael Bolaños en Alajuela, se observó un detalle en particular tanto en la transmisión como en videos y publicaciones posteriores.

Además, un reconocido periodista lo hizo visible.

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Christian Sandoval realizó una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) en la que tiró con todo en torno a la iluminación del reducto utilizado como sede alterna por el equipo de Escorpiones.

En el posteo, el periodista indicó: “Cuando te pregunten por qué nuestro futbol está como está, aquí está la imagen”, mostrando una captura de la transmisión donde se visualiza una cancha visiblemente oscura, causada por la poca iluminación.

"Hay más iluminación en un parque comunal" añadió el reconocido periodista. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Sandoval también escribió en el posteo: “Un equipo sin estadio que juega en una cancha donde en las áreas los porteros tiene que andar con cuidado porque los pueden asaltarhaciendo referencia a la falta de luz que se evidenciaba cerca de las porterías.

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El mismo posteo fue compartido en su cuenta de Instagram, en la que comentó que había más iluminación en un parque comunal.

El comunicador cuestionó a la Federación Costarricense de Futbol y a Jorge Gutiérrez de licencias de la Fedefutbol por esta situación.

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