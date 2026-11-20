Medalliita Jiménez enfrentará un duro reto la próxima semana en Japón. (Jose Cordero/José Cordero)

David “Medallita” Jiménez se siente listo y con mucha fuerza para disputar la que hasta el momento será la pelea más importante de su carrera, por todo lo que hay en juego.

El boxeador cartaginés combatirá el 29 de noviembre en Tokio, Japón ante el japonés Seigo Yuri Akuy para defender su título mundial absoluto de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Medallita es el primer campeón mundial costarricense en la historia y en la capital nipona tendrá la primera defensa de su cinturón, tras ser nombrado monarca el 13 de junio de 2026, luego de que su antecesor dejara el título vacante.

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Con mucha confianza y valentía, el púgil tico habló sobre las expectativas que tiene sobre su encuentro y hasta usó una frase del colombiano Jorge Luis Pinto, extécnico de la Selección de Fútbol de Costa Rica.

“Me motiva ir a pelear a Japón me motiva. Como decía Jorge Luis Pinto: ‘entre mejor el toro, mejor la corrida’, siempre me ha tocado pelear en contra de las promotoras, contra el público, en diferentes situaciones que siempre ponen a trabajar mi mente, llenarme de cosas positivas para hondear la bandera tricolor en lo más alto”, comentó.

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Jiménez fue enfático que nunca ha sido un boxeador que busque el camino fácil, sino alguien que no le teme a los retos.

“Como es de costumbre, nunca quisimos evitar a los rivales o tratar de buscar a los rivales que se adapten mejor a nuestro estilo o tratar de buscar el más fácil para retener el campeonato mundial.

“Lo que nos ha identificado es buscar los retos que valen la pena. Ir a pelear a Japón es un reto bastante importante para cualquier boxeador en el mundo”, dijo.

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