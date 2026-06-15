Deportes

David “Medallita” Jiménez hace una importante aclaración relacionada con el Tiquito Vázquez

Medallita aclaró una situación con el Tiquito Vázquez, quien fue ligado a un supuesto tema de drogas recientemente

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Por Eduardo Rodríguez

El boxeador costarricense David “Medallita” Jiménez hizo una importante aclaración con respecto a Bryan “Tiquito” Vázquez, quien fue ligado a un tema de drogas días atrás.

“Vengo y me dirijo a ustedes para comunicarles una situación que se está saliendo de las manos y que me ha molestado mucho, tanto a mí como a mi familia; resulta que me han estado comparando y vinculando con Bryan ”el Tiquito" Vázquez, y yo quiero dejarles a ustedes muy en claro que yo soy David ‘Medallita’ Jiménez".

David Medallita Jiménez Kenbun Torres Pelea de las 115 libras de la Asocación Mundial del Boxeo 20 de julio del 2025 La Nación
David "Medallita" Jiménez aclaró el tema que lo tenía molesto. (La Nación/La Nación)

“Soy una persona que ha luchado desde muy niño contra diferentes situaciones delicadas de la vida, soy respetado por muchísimos niños, admirado por muchísimos niños y un gran ejemplo a seguir, admirado por mis hijos por la gran labor como padre de familia”.

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“Nunca está de más decirles a ustedes que los valores que me enseñaron los padres, mi temor a Dios sobre todas las cosas, no me permiten cometer nada ilícito. Hasta el día de hoy no he fumado, no he bebido alcohol y, como mencionaba anteriormente, mi temor a Dios no me permite consumir ninguna droga. Me encantaría que, por respeto a mí, a mi familia y carrera, les agradezco que por favor no me comparen ni vinculen con Bryan ”Tiquito" Vázquez", aclaró el boxeador nacional.

Bryan Tiquito Vásquez fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32.
Bryan Tiquito Vásquez fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32. (Foto: cortes/Foto: cortesía)

Tiquito, al parecer, fue encontrado con marihuana en el vehículo que viajaba por la ruta 32 días atrás.

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David Medallita JiménezBryan El Tiquito VázquezBoxeo
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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