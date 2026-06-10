Bocha Batista buscará darle guerra a Inglaterra con el siguiente once

Este miércoles, Costa Rica buscará su primera victoria con Fernando Batista, en el amistoso ante Inglaterra, o al menos hacer un digno papel ante una potencia como los ingleses.

El Bocha Batista sale con Patrick Sequeira, Shawn Jonhson, Jeyland Mitchell, Fernán Faerrón, Aarón Salazar y Darryl Araya en el arco y la zona defensiva.

Bocha buscará hacer un buen papel ante Inglaterra (Lilly Arce/Lilly Arce)

En la parte de la media y ofensiva estarán Orlando Galo, Andrey Soto, Carlos Mora, Jossimar Alcócer y Manfred Ugalde.

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Con respecto al juego anterior ante Colombia, la tricolor solo presenta el cambio de Jonhson en lugar de Haxel Quirós en la parte baja.

El juego tuvo un retraso e iniciará a las 3 de la tarde, hora tica, por problemas del clima en Estados Unidos.