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Bocha Batista buscará darle guerra a Inglaterra con el siguiente once

Fernando Batista anunció su alineación para medirse a Inglaterra

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Por Eduardo Rodríguez

Este miércoles, Costa Rica buscará su primera victoria con Fernando Batista, en el amistoso ante Inglaterra, o al menos hacer un digno papel ante una potencia como los ingleses.

El Bocha Batista sale con Patrick Sequeira, Shawn Jonhson, Jeyland Mitchell, Fernán Faerrón, Aarón Salazar y Darryl Araya en el arco y la zona defensiva.

Fotos del entrenador de la Selección de Costa Rica Fernando Batista / foto Lilly Arce
Bocha buscará hacer un buen papel ante Inglaterra (Lilly Arce/Lilly Arce)

En la parte de la media y ofensiva estarán Orlando Galo, Andrey Soto, Carlos Mora, Jossimar Alcócer y Manfred Ugalde.

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Con respecto al juego anterior ante Colombia, la tricolor solo presenta el cambio de Jonhson en lugar de Haxel Quirós en la parte baja.

El juego tuvo un retraso e iniciará a las 3 de la tarde, hora tica, por problemas del clima en Estados Unidos.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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