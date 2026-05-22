¿Bombazo para un club tico? Seleccionado de Honduras estaría en la órbita de equipos de Costa Rica

El arquero estelar del Olimpia y de la Selección Nacional de Honduras, Edrick Menjivar, estaría por salir al fútbol internacional y, según reportes, Costa Rica está dentro de sus destinos.

Edrick fue el estelar de la H en la eliminatoria (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el periodista Denis Ruiz, del programa Sin Anestesia, el arquero de los leones catrachos, quienes vienen de ser eliminados por el Marathón de la final que disputarán contra Motagua, el portero buscar salir del conjunto olimpista.

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En dicho programa, se mencionó que Costa Rica podría ser uno de los destinos más fuertes para el experimentado guardameta; no obstante, no se mencionó ningún nombre en específico, pero el comunicador apuntó a nuestro país como su destino.

Menjívar fue el estelar de Honduras en el último proceso eliminatorio en el que la H quedó fuera del Mundial, pero a su vez ha sido multicampeón con los leones.

Edrick nació el 1 de marzo de 1993, es decir, que tiene 33 años de edad.